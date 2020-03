Gates: Pokud se státy "zavřou", mohlo by v těch rozvinutých to nejhorší odeznít během 6-10 týdnů. Obavy vyjádřil o rozvojové země

Spoluzakladatel a bývalý dlouholetý šéf Microsoftu Bill Gates v rozhovoru na téma koronaviru uvedl, že lidé by měli prvotně zůstat klidní. Pokud budou státy velmi aktivní při testování a pokud dojde k jejich "uzavření" (zastavení sociálních kontaktů), tak by to nejhorší ze vzniklé krize mohlo v rozvinutých zemích odeznít během 6-10 týdnů. Počet nových případů razantně klesne a mohlo by se začít s restartem.Velké obavy Gates projevil ohledně rozvíjejících zemí, které nebudou schopné přijmout stejně tvrdá a potřebná opatření ohledně omezení sociálního kontaktu obyvatel a jejichž zdravotnické systémy jsou podstatně slabší.