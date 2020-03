Americké automobilky údajně zastaví výrobu v USA

Podle agenturních zpráv velké americké automobilky chystají uzavření svých továren v USA. Podrobnosti by mohly být zveřejněny ještě dnes poději v průběhu dne. Ford upřesnil, že by mohl uzavřít všechny své továrny v USA, Kanadě a Mexiku s platnost od zítřka až do konce března.Samotné automobilky uvádějí, že o situaci intenzivně jednají se zástupci vlivných odborů.Dočasné přerušení produkce v amerických továrnách ohlásila již dříve japonská Honda.