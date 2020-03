Krize v Itálii kvůli koronaviru. Během jediného dne zemřelo 475 lidí

Itálie v boji s koronavirem zaznamenala ve středu velmi smutný den. Podle aktuálních informací během pouhých 24 hodin nemoci Covid-19 podlehlo 475 lidí. Počty nakažených rostou po celém světě. Počet nakažených ve světě přesáhl hranici 212 tisíc. Více než 8 700 lidí zemřelo. Globálním ohniskem nákazy je stále Itálie, kde evidují přes 35 tisíc nakažených, za pouhých 24 hodin zemřelo 475 lidí. Počty výrazně rostou i ve Španělsku a Německu. Evropská unie uzavírá své vnější hranice. Předsedkyně Evropské komise připustila, že spolu s dalšími politiky zpočátku podcenila nebezpečí spojené s pandemií koronaviru. Zároveň dodala, že opatření, která se dříve jevila jako drastická, nyní považuje za nezbytná. Švýcarsko zažívá největší mobilizaci armády od druhé světové války. Země chce postupně povolat až osm tisíc vojáků. Ti by měli pomáhat zejména v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Armádu povolali také ve Španělsku. V zemi čísla nakažených prudce rostou i přes zákaz vycházet bez vážného důvodu. Odborníci se obávají, že kvůli pozdnímu přijímání preventivních kroků bude situace ve Španělsku vážnější než v Itálii. Právě v centru italské nákazy - severním regionu Lombardii - oznámili, že během jednoho dne tam nemoci podlehlo 319 lidí. V oblasti je aktuálně téměř 18 tisíc nakažených.

"Modlíme se, aby se ta epidemie nepřesunula do středu a na jih Itálie. Což hrozí a to se čeká, proto tady u nás je vysoká mobilita ze strany úřadů a zdravotnictví. V Římě se otvírají tři velké nemocnice, které jsou určeny jenom pro pacienty s Covid-19, až by se to tady rozjelo ve větším, to se čeká," popsala Češka Olga Kozárová, která žije v Itálii.

Více než 11 tisíc případů hlásí aktuálně Německo. Ve Velké Británii během středy přibylo 676 nakažených. To je více než třetinový nárůst oproti úterý. V zemi je tedy aktuálně více než dva a půl tisíce infikovaných. Vládní experti tvrdí, že se musí nakazit 60 procent Britů, aby země získala takzvanou kolektivní imunitu. Vláda proto zatím nechce přijímat žádná razantní opatření. Nicméně od pátku přistoupila k uzavření všech škol.