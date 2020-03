Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme - svědectví. Zkušenosti s hygienou, zdravotnictvím (video)

Bohužel jsme měli tu čest poznat koronavir blíž, než je nám milé. Jelikož jsme zjistili, jak je boj s touto nemocí náročný, velice nás mrzí, že někteří to stále neberou vážně, dělají si z toho srandu a ohrožují druhé tím, že chodí bez roušky. Toto video nás stálo hodně sil a doufám, že se dostane k co nejvíce lidem, jež to stále nepochopili.

Chceme tímto poukázat na zákeřnost tohoto viru, a z trochu jiné perspektivy i upozornit na to, že to opravdu žádná sranda není. Buďte k sobě ohleduplní a hlavně neudělejte stejnou chybu jako my, že jsme slepě věřili doktorce, že to nic není a ohrozili tak jinou doktorku se sestřičkou v nemocnici.

Musíme si zdravotníky hýčkat, bez nich by jsme byli v háji. Mockrát děkuji, že jste si našli čas na přečtení těchto řádků a případné zkouknutí videa a přeji Vám, aby jste se s tímto svinstvem nesetkali ani vy, ani Vaši blízcí.