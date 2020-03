Mýtus o panice drobného investora

Představme si drobného investora jako (potenciálního) pacienta a finančního či investičního poradce jako lékaře. A do toho zazvoní telefon! Pozor, na lince je novinář!

Panika na trzích je v posledních týdnech něco, o čem asi není potřeba diskutovat. Pohyby hlavních indexů o 5-10 % nelze ani jinak vysvětlit. Co ale vysvětlit lze, je postoj drobného investora, jako jsem třeba já. Co je pro další řádky lehce pikantní, zároveň o dění na trzích píšu. To ale není poslední pikantnost.

Představme si, že drobný investor (není řeč o denním traderovi) je jako potenciální pacient (v době paniky okolo koronaviru se toto přirovnání možná zdá jako sarkastické, není tak ale míněno) a jeho finanční nebo investiční poradce je lékař. Jejich příběh se může odvíjet mnoha směry, ukažme si ale dva základní:

Drobný investor sleduje dění na trhu a vidí, že jeho portfolio (pokud neměl vsazeno ještě před měsícem agresivně proti trendu na akciovém trhu) nebývale rychle ztrácí na hodnotě. A nedělá nic.

Drobný investor sleduje dění na trhu a vidí, že jeho portfolio (pokud neměl vsazeno ještě před měsícem agresivně proti trendu na akciovém trhu) nebývale rychle ztrácí na hodnotě. A zavolá poradci.

Prvních je jistě hodně. A některé legendy světa investic, třeba nedávno zesnulá legenda indexového investování Jack Bogle, by jim dali za pravdu. Je lepší nedělat nic, jen čekat, až se bouře přežene, a mezitím pravidelně investovat jako dosud.

Druhých zmíněných je v době, kdy i mainstreamová média chrlí zprávy o propadech na trzích, násobně více než v klidných dobách, kdy se na trhu víceméně nic neděje. I tak je jich ale malý zlomek z celkového počtu drobných investorů. Když zůstanu u sebe, akcie "hraji" s pomocí robotického poradce a správce, který určitě s mými penězi dělá spoustu chyb robotovi vlastních, ale na emoce ho neužije. A také si s ním po telefonu tak úplně nepoklábosím. Jsou ale i jiné důvody k nečinnosti drobného investora, a daleko běžnější (investice jednou za rok, investice jen v rámci pojištění, mnoho dalších).

Jak si s vystrašeným investorem poradí poradce z masa a kostí, záleží na spoustě faktorů. Jistě se najde mnoho investorů, kteří se raději z trhu stáhnou, část se nechá přesvědčit, aby nedělala unáhlené kroky, ti odvážnější a uvědomělejší možná svolí k nákupním příkazům. Jisté je, že telefonátů a dalších kontaktů s poradci a stratégy rychle přibývá, stále je ale řeč o výrazné menšině drobných investorů. Většina jich totiž (na rozdíl ode mě v blahé téměř nevědomosti) nedělá vůbec nic a pokračuje v pravidelných investicích podle plánu, případně chápou, že prodávat (realizovat ztrátu) nedává smysl.

Najednou ale poradci zazvoní telefon. Volá novinář, který se několik hodin nebo dnů snažil přesvědčit známého svého známého, který je opravdu bohatý, aby mu prozradil, jak aktuálně, během výplachu na trzích, míchá se svým portfoliem. Opravdu bohatý známý známého ale nechce žádnou popularitu, a tak se novinář logicky obrací na poradce (makléře, analytika, stratéga - doplňte si), aby mu popsal, jak to tedy vypadá "přímo na trhu" a jestli klienti "blbnou".

"Blbnou, ale snažíme se jim to vysvětlovat, to víte. Když trh dělá denně skoky o pět a víc procent, lidi mají strach. Je to panika," odpoví rychle zaměstnanec banky či investiční společnosti, kterému na stole blikají tři další hovory, které ale na rozdíl od toho s novinářem znamenají zpravidla přímé fee pro zaměstnavatele. Novinář má citaci do článku, panika pokračuje, za chvíli si to na webu (nebo zítra v novinách) přečte zase o pár drobných investorů více.

A teď k té naznačené paralele s lékařem a pacientem. Jak by to asi dopadlo, kdyby se praktického lékaře v době chřipkové epidemie zeptali, jak to teď je, jestli jsou lidé hodně nemocní. "No, mám jich plnou čekárnu, všichni smrkají, kýchají, hodně jich má horečku. Je to síla," odpověděl by. Uvažme ale, kolik lidí s chřipkou k lékaři nejde, natož kolik jí vůbec ve stejné době netrpí. Obraz světa nakažených z ordinace lékaře, stejně jako obraz paniky na trhu ve vyjádřeních poradce, kterému volají z velké části "ti vystrašení", nemůže být nezkreslený.

Nejsem statistik, jsem (přinejlepším) novinář. O panice na trhu píšu a čtu, ale vedle toho se věnuji jiným věcem. Ano, příznačně pro tento text, neunikám informacím, omezením a novým situacím, které se týkají pandemie koronaviru. Snažím se ale mít na paměti, jak zkreslený může mediální obraz jakéhokoli fenoménu být. Zkuste to také.