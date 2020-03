Způsoby, jak zvýšit finanční gramotnost a příběh pana Petra (57)

Finanční gramotnost Čechů je dlouhodobě na neuspokojivé úrovni. Od roku 2016 o ní informuje například Česká bankovní asociace (dále jen ČBA), která zveřejňuje tzv. Index finanční gramotnosti. V minulém roce Češi dosáhli na 57 %, což je sice nejvíc v historii, stále jde však o velmi nízké číslo, které má na mnoho jedinců i domácností nevalné dopady. Své o tom ví i sedmapadesátiletý Petr, kterého nízké povědomí o půjčkách a financích dostalo do začarovaného kruhu dluhů.

„Svoji vůbec první půjčku jsem si bral proto, že se můj bývalý zaměstnavatel opozdil s výplatou. Protože jsem potřeboval zaplatit nájem a energie a neměl jsem zrovna dostatečnou finanční rezervu, rozhodl jsem se požádat o pomoc banku. Ta mi ale nabídka zhruba třikrát víc peněz, než kolik jsem reálně potřeboval s tím, že menší částky nepůjčuje. Nic jiného mi nezbývalo a na nabídku jsem proto kývnul.

Nájem, plyn a elektřinu jsem zaplatil a přemýšlel, co se zbylými penězi. Protože se nám s manželkou blížilo kulaté výročí svatby, rozhodl jsem se ji darovat týdenní dovolenou v chorvatské Podgoře. U moře nikdy nebyla a já věděl, že je to její velký sen. Kdybych tehdy tušil, jak semnou osud zatočí, rozhodnutí utratit peníze za dovolenou bych si pořádně rozmyslel.“

Zaměstnavatel nezaplatil

„Když jsem ani další měsíc nedostal svoji výplatu, v práci jsem ze dne na den skončil. Zároveň se tenčily i prostředky, které mi půjčila banka. Nezadržitelně se naopak blížila úhrada dalšího nájmu a energií. Manželka byla vedena na úřadu práce a já se k ní měl za pár dnů připojit. Zůstali jsme prakticky bez prostředků. Půjčka – tentokrát od jedné menší nebankovní společnosti, kterou jsem našel na tomto webu – se mi jevila jako logická volba.

Poměrně záhy jsem se ale dostal do zapeklité situace. Ze dvou původních půjček jich bylo nakonec mnohem víc. Vytloukal jsem klín klínem a ve schránce se mi začaly hromadit upomínky od věřitelů. Takhle jsme přežívali několik let. Naštěstí jsem dostal stabilní práci a díky poradně při finanční tísni se mi podařilo vyhlásit osobní bankrot. Své závazky věřitelům postupně splácím a ještě několik let budu. Zpětně musím konstatovat, že utratit peníze za dovolenou a nemít žádnou finanční rezervu, bylo opravdu hloupé, zbytečné a hlavně nezodpovědné,“ uzavírá své vyprávění Petr.

S výukou finanční gramotnosti začínejte už u dětí

Petrův příběh je typickým příkladem člověka s nízkou finanční gramotností. S její výukou by přitom měli začínat už rodiče dětí v útlém věku. Jak povědomí o financích efektivně zvyšovat? Tady je pár tipů:

Jděte dětem příkladem

Učte děti hrou (pořiďte domů třeba Monopoly,nebo Cashflow)

Umožněte jim poznat hodnotu peněz

Naučte je, že peněz není nikdy dost

Vysvětlete, že nemůžou dostat všechno , o co si řeknou

Naučte je spořivosti

Zaveďte kapesné , které postupně zvyšujte

U starších školáků je možné zvážit pořízení běžného účtu

Finanční gramotnost v reálném životě

Pokud nemá sám rodič povědomí o finančním vzdělávání, jen těžko ho bude předávat svým potomků. V případě, že v oblasti finanční gramotnosti tápete, není nic lehčího, než držet se několika základních zásad, které užijete v každodenním životě.

Tohle jsou ty nejdůležitější:

Tvořte si rezervy : Z každé výplaty si odkládejte alespoň 10 procent výdělku. Experti se také shodují na tom, že ideální rezerva by měla být tak : Z každé výplaty si odkládejte alespoň 10 procent výdělku. Experti se také shodují na tom, že ideální rezerva by měla být tak vysoká , aby pokryla výdaje domácnosti alespoň po dobu půl roku.

Kontrolujte příjmy a výdaje : Sestavování domácího : Sestavování domácího rozpočtu je alfou a omegou zdravého hospodaření. Sepisujte si proto pečlivě, kolik vyděláváte a za co utrácíte. Zjistíte tak, kam naše peníze mizí a kde je prostor k šetření.

Půjčky vybírejte obezřetně : Pokud se neobejdete bez finanční výpomoci od banky nebo nebankovní instituce, výběr vhodného půjčkového produktu nepodceňujte. Oslovujte pouze známé a ověřené společnosti a půjčujte si pouze nezbytně nutnou částku. Kromě výše úroků berte v potaz i hodnotu RPSN a informujte se o splatnosti : Pokud se neobejdete bez finanční výpomoci od banky nebo nebankovní instituce, výběr vhodného půjčkového produktu nepodceňujte. Oslovujte pouze známé a ověřené společnosti a půjčujte si pouze nezbytně nutnou částku. Kromě výše úroků berte v potaz i hodnotu RPSN a informujte se o splatnosti půjčky i případných sankcích za porušení podmínek. Vyhněte se půjčkám na dárky, dovolené nebo nákup moderní techniky či spotřební elektroniky.

Před problémy nestrkejte hlavu do písku: Pokud splácíte Pokud splácíte hypotéku nebo spotřebitelskou půjčku a dostanete se do komplikované situace, v žádném případě ji neignorujte. Aktivně oslovte poskytovatele půjčky a spravte jej o své situaci. Domluvit se můžete na odkladu splátek nebo nově nastaveném splátkovém kalendáři.

Závěrem doplníme, že je nezbytně nutné hledat na finanční otázky relevantní odpovědi, případně se o výuku finanční gramotnosti aktivně zajímat. V Česku působí několik organizací pořádající kurzy výuky finanční gramotnosti a s běžnými finančními otázkami by vám měl poradit osobní bankéř nebo spolehlivý finanční poradce.

Marek Machač Externí obsahový a PR manager ve společnosti Elephant orchestra, která provozuje online srovnávače finančních produktů epojisteni.cz, coolpujcky.cz, pujckyhned.cz a další. S týmem copywriterů tvoří pro uživatele internetu obsah, který pomáhá vybrat ten nejvhodnější a nejvýhodnější finanční produkt.





