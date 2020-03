MF předloží novelu Zákona o státním rozpočtu

Ministerstvo financí na některé z nejbližších jednání vlády předloží návrh novely Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela bude počítat s úsporami, redistribucí evropských peněz a nevyhnutelně i s vyšším schodkem. Ten bude pokryt běžnou emisní činností, neboť Česká republika stále platí za jednoho z nejbonitnějších partnerů.

„Je to nutné. Škody pro celou ekonomiku půjdou do desítek miliard. Jsou to prostředky, o které přijde stát na daních a které poskytne na transferech obyvatelstvu a půjčkách podnikatelům. Tyto desítky miliard pomohou zachovat vysokou zaměstnanost a jistotu příjmů, které výrazně usnadní rychlou obnovu fungování hospodářství ve druhé polovině rok,“ vysvětluje záměr ministryně financí Alena Schillerová.

"Ano, ekonomický vývoj je stále obtížně predikovatelný. Jakékoliv odhady mohou být za týden přehodnoceny. S jistotou však víme, že oproti původním předpokladům bude skutečný makroekonomický vývoj daleko horší. Protože je naší povinností zajistit nejenom zdraví všech občanů, ale i řádný chod země, je rychlá novelizace rozpočtu na místě. Česká ekonomika je silná, stav našich veřejných financí dobrý, bankovní sektor je mimořádně zdravý, rozpočty samospráv mají bezprecedentní rezervy, a také zdravotní pojišťovny jsou na tom dobře. Máme polštář, díky kterému rány tuzemské ekonomice maximálně zmírníme,“ říká Alena Schillerová.