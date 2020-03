Vláda rozhodla o povinnosti nosit mimo domov ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin - opatření v souvislosti s koronavirem

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru . Zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Pro pendlery pracující v zahraničí budou platit přísnější pravidla vycházení.

Vláda na dnešním mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vláda schválila zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky tzv. pendlery. Musí omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné minimum. „Jde o speciální nařízení. V podstatě jde o to, že si budou moci jet pouze nakoupit do obchodu,“ okomentoval přijatá opatření premiér Andrej Babiš. Pendleři se nově musí také podřídit kontrolám kvůli příznakům infekčního onemocnění při přechodu státní hranice. V případě zjištění příznaků musí podstoupit odběry biologické vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. I pro ně platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Od 19. března 2020 vláda zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 a 12.00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny. „Důchodci jsou samozřejmě nejvíce ohroženi a máme o ně starost. Proto jsme rozhodli, že od zítra mohou od 10 do 12 nakupovat potraviny pouze důchodci. Ještě tam musíme doplnit drogerie a lékárny, pan ministr zdravotnictví to ještě dnes připraví a vláda to zítra odsouhlasí,“ vysvětlil Andrej Babiš.

Členové vlády současně doporučují provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat po každém použití nákupní košíky a košíky. Opatření se týká také klik a madel dveří, u kterých má být dezinfekce provedena alespoň jednou za hodinu. Doporučení dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají, platí i pro provozovatele veřejné dopravy. Zde se jedná především o kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel. Zde by měli provozovatelé zajistit dezinfikování přinejmenším po každé jízdě.

Kabinet se dnes seznámil s opatřením ministra zdravotnictví, kterým se poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče zakazuje ode dne 19. března 2020 přijímat nové pacienty.

Vláda znovu diskutovala o záruce COVID. Je připravena převést další prostředky z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu, a to až ve výši 10 miliard korun. Zároveň pak bylo schváleno finanční krytí nákladů kapitol resortů vnitra, zahraničních věcí a obrany v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků. Ministerstvo vnitra tak získá téměř 1,1 miliardy, Ministerstvo zahraničních věcí 118 milionů a Ministerstvo obrany celkem 110 milionů korun.

Rozšiřuje se podpora českých exportérů v zahraničí. Program PROPEA umožní subjektům v určitých destinacích najmout si tamní společnost zaměřenou na obchodně exportní politiku a využít jejích služeb k zajištění pokračování obchodních styků. Program startuje v deseti zemích, a to v Maroku, Japonsku, Vietnamu, Peru, Číně, Mongolsku, Indii, Bosně a Hercegovině, Velké Británii a Mexiku. Více v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

Nově dochází k dočasnému omezení provozu dálkových vlaků Českých drah. Omezení se týká 6,6 % spojů. Redukce zasáhne celkem 39 z celkového počtu 589 vlaků provozovaných na základě objednávky státu.

Vláda schválila také nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza koronavirem, ve sledovaném období a na základě jejich informovaného souhlasu.