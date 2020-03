Koruna ve středu pracovního týdne v klidu (Komentář)

Česká koruna v průběhu středečního dne pouze lehce oslabovala, oproti předchozím dům se výrazně snížila její volatilita. S oznámením razantní finanční pomoci od státu dnes vystoupil premiér. Přislíbil pomoc podnikatelům a firmám ve výši jednoho bilionu korun (100 mld. CZK by mělo směřovat na přímou pomoc, 900 mld. CZK by mělo sloužit k zárukám). K aktuální ekonomické situaci se vyjádřil člen bankovní rady Tomáš Holub. Oslabení koruny z posledních dní podle něj přineslo české ekonomice výrazný měnověpolitický stimul, sázky na snižování úrokové sazby na nulu jsou podle něj přehnané. Pokud je o kurz koruny, potvrdil, že přílišné volatilitě, rozumějme oslabení koruny ČNB připravena se bránit intervencemi. Samozřejmě, že ČNB trhu nesdělí úroveň, která by byla pro centrální bankéře spouštěčem. Podle našeho názoru by ale atakování hladiny 28 CZK/EUR minimálně silné verbální vyjádření vyvolat mohlo.