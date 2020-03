Mnuchin (US MF): Negativní dopady mohou být horší než v r. 2008, nezaměstnanost by mohla vzrůst až na 20%

Americký ministr financí Steven Mnuchin údajně při slyšení před některými republikánskými senátory při obhajování fskálního podpůrného programu uvedl, že negativní ekonomické projevy koronavirové pandemie na americkou ekonomiku by bez adekvátní pomoci mohly překonat poslední krizi z let 2008/9 a v některých ohledech by mohla být situace srovnatelná se stavem těsně po velké hospodářské krizi ve třicátých letech minulého století. Podle Mnuchina by se bez adekvátních opatření mohla míra nezaměstnanosti dostat až k 20%, což bylo k vidění naposledy v roce 1935. Podle Mnuchina by bez adekvátní pomoci hrozily americké ekonomice rozsáhlé a v mnoha případech i v podstatě nevratné škody.