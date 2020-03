RBI: Vrchol pandemie přijde až na začátku května. Ekonomické dno eurozóny ve 2Q na -7,5%. Následně rychlé oživení

Tento předpokládaný externí vývoj jsme reflektovali také v prognóze pro Českou republiku. Největší negativní dopad odhadujeme proto na druhé čtvrtletí, kdy by mělo HDP propadnout mezičtvrtletně o zhruba 8-11 %. Avšak obdobně jako v eurozóně očekáváme i v ČR výrazné oživení pro druhou polovinu 2020 . Omezení, způsobující zpomalení či dokonce zastavení ekonomické aktivity, budou zrušena stejně rychle, jako byla zavedena. Tento šok by pak neměl mít v ekonomice dlouhého trvání, a proto by se měla znovu svižně rozjet. I tak očekáváme, že celkově za tento rok by česká ekonomika měla propadnout o 5,2 %, což je o půl procentního bodu více, než v krizovém roce 2008. Pro rok 2021 již vyhlížíme pokračující oživení a průměrný růst HDP na úrovni 3,4 %.