Ackman: Vyhlaste na 30 dnů generální jarní dovolenou pro celou zemi a uzavřete všechny hranice. Takovou uzavírku kapitalismus přežije, 18měsíční určitě NE

Podle Ackmana kapitalismus nedokáže přežít 18měsíční uzavírku ekonomiky . 30denní uzavírku ale zvládnout dokáže.

Miliardář a uznávaný investor Bill Ackman vyzval prezidenta Trumpa , aby v zájmu řešení koronavirové epidemii vyhlásil všeobecné 30denní "Jarní prázdniny" a de facto uzavřel veškerý "zbytný" provoz v zemi. Spolu s tím by se měly na stejnou dobu zcela uzavřít veškeré hranice Ackman věří, že taková kombinace by složitou situaci skutečně a celkem elegantně vyřešila. Američané by strávili měsíc se svými rodinami, nákaza by se přestala šířit a akciové trhy by se zotavily.Ackman apeloval na politické špičky, aby upustily od postupného přiškrcování ekonomiky postupnými kroky a vyhlásily skokovou uzávěru, která jediná má reálný smysl.Podle Ackmana by velké americké společnosti měly zastavit své programy zpětných odkupů a připravovat se na horší časy. Největší banky již takové plány ohlásily.Investor očekává, že nejhůře zasažené budou sektory hotelových služeb a restaurací.Letecký výrobce Boeing bez státní pomoci tuto krizi nepřežije.Ackman také vyslovil přesvědčení, že pokud se podaří koronavrovou nákazu zvládnout, mohlo by to vynést stávajícího prezidenta Trumpa do čela i pro druhé funkční období.