Koronavirová epidemie by v Evropě mohla kulminovat koncem března

Podle dostupných odhadů by koronavirová epidemie v Evropě mohla kulminovat koncem března. Celkový počet nakažených by se mohl tou dobou pohybovat kolem 80 000, což by se mělo blížit celkové bilanci Číny . Ta již má kulminaci za sebou a počty nakažených v zemi se pohybují řádově kolem 20 za den. Objevují se zprávy, že nyní je již větším problémem při šíření nákazy její import ze zahraničí.