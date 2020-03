Equa bank: v současné tíživé situaci o svých finančních problémech otevřeně komunikujte

Equa bank si uvědomuje, že pro řadu z nás je současná situace zaviněná epidemií koronaviru nejen složitá, ale i stresová. K tomu se může přidat i starost o rodinné finance. Equa bank proto připravila 7 jednoduchých doporučení, jak přistupovat ke svým financím v současné krizové situaci.

1. Obsluhujte své finance pomocí mobilní aplikace či internetového bankovnictví. Naprostou většinu operací lze u Equa bank provést online bez návštěvy pobočky, a to včetně založení běžného účtu.

2. Pokud přesto musíte na pobočku, je Equa bank i v této situaci klientům k dispozici. Naše pobočky jsou otevřeny a aktuální otvírací dobu si můžete ověřit zde: https://www.equabank.cz/adresy-pobocek

3. Chráníme naše klienty i zaměstnance, a proto je na pobočkách k dispozici dezinfekce rukou a zaměstnanci jsou vybavováni rouškami.

4. Doporučujeme platit bezhotovostně, a to ať již bezkontaktní kartou nebo mobilním telefonem prostřednictvím Apple Pay a Google Pay.

5. Pokud potřebujete hotovost, vybírejte, pokud možno, z bezkontaktních bankomatů. Výběr ze všech bankomatů mají klienti Equa bank zdarma, takže nejsou při jejich výběru limitováni. Bankomaty obsluhujte v rukavicích nebo si bezprostředně po výběru umyjte ruce.

6. Pokud se vinou mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ocitnete ve finanční tísni, která by vám neumožnila hradit splátky úvěrů (spotřebitelská půjčka, kreditní karta, kontokorent, hypotéka), kontaktujte co nejdříve svou banku. Equa bank je připravena vyjít svým klientům vstříc.

7. Pokud máte více půjček, doporučujeme ve svízelné finanční situaci konsolidovat (sloučit) půjčky do jednoho úvěru a snížit si tak výši měsíčních splátek. To může být v současné situaci výrazná úspora pro rodinné finance.

Podstatné je o svých finančních problémech a nejistotách otevřeně komunikovat – klientské centrum Equa bank je připraveno pomoci (tel.: 222 010 222, e-mail: klientske.centrum@equabank.cz).

O nutnosti řešit problémy aktivně a požádat o pomoc – třeba odborníky na finance – svědčí i doporučení psychologa, jak přistupovat k potížím a nejistotám v současné krizové době: „V těchto chvílích je důležité zůstat v realitě a uvědomovat si, co se děje „teď a tady“. Odlišovat od skutečnosti naše představy a fantazie. Jestli to je alespoň trochu možné, aktivně vyhledávejte pomoc – osobně, telefonicky, on-line apod. Nezůstávejte s nejasnostmi a otázkami sami. Pátrejte a aktivně využívejte i možnosti kolem sebe – příbuzné, kamarády, známé, kolegy. Nepřetěžujte se a co nezvládáte nebo nemusíte udělat raději odložte. Buďte upřímní a vyjádřete všechny vaše obavy a nejistoty, v krizové situaci není potřebné si na něco hrát a nasazovat si masku. Tak vám lépe porozumí i okolí a je šance, že vám nabídne adekvátní pomoc,“ řekl pro Equa bank Boris Štepanovič, psycholog a terapeut.