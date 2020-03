Trumpův boj s virem: A proč ne rovnou bilion?

Ještě před více než týdnem americký prezident Donald Trump prohlašoval, že největší světová ekonomika je dost odolná na to, aby pandemii koronaviru ustála. Na právě proběhlé úterý si ale jeho ministr financí připravil už zcela jiné sdělení: Musíme schválit zákon o koronavirové pomoci, jinak bychom tu mohli mít 20% nezaměstnanost! Dopad nové koronavirové nákazy by mohl být horší než finanční krize, prohlásil Steven Mnuchin podle zdrojů, na které se odvolává Bloomberg. A to by před podzimními prezidentskými volbami mohla být pro Trumpa hodně špatná zpráva.

Naléhavost, se kterou šéf rezortu financí hovořil ke svým spolustraníkům, prý odpovídá naléhavosti jeho nadřízeného. Byl to prý sám Trump, který přišel s nápadem poskytnout americkým firmám a domácnostem balíček za jeden bilion dolarů. Mnuchin prý chtěl jen 850 miliard. Když to chcete velké, ať to je velké, poznamenal ale podle tří nejmenovaných zdrojů kontroverzní šéf Bílého domu během pondělního nočního jednání. Proč z toho neudělat bilion, řekl prý Trump. A ministr financí poté nažhavil telefony a během telefonátů se zákonodárci dal do úterního rána dohromady plán, který kýžený bilion přesahuje ještě o 200 milliard dolarů.

Součástí balíku by měly být také přímé vyplácení hotovosti Američanům- někteří prý mohou od vlády dostat šek i na 1000 dolarů. Balíček by měl podle Mnuchina zahrnout i pomoc aerolinkám a hotelům, které jsou kvůli epidemii silně postiženy poklesem poptávky. Jenom Boeing, jeden z největších zaměstnavatelů v USA, v úterý požádal o záchranné lano pro odvětví letectví a kosmonautiky o délce 60 miliard dolarů. O pomoc vládu žádají I kasina, provozovatelé výletních plaveb nebo poskytovatelé hypoték.

Trump se k hrozbě koronaviru stavěl doposud vlažně a vinil své politické nepřátele a média z přehánění. Aerolinky mezitím hlásily, že letadla jsou prázdná, a data od vydavatelů platební karet podle činitelů naznačovala, že Američané v podstatě přestali utrácet. Na dopady koronaviru – podle jedné studie bez zásahu Washingtonu i 2,2 milionu mrtvých Američanů –se ptal i Trumpův syn Barron. A tak Mnuchin naklusal na Capitol Hill.

Trumpova seberegulace

Trump sám zprvu navrhoval opatření typu snížení daní. To se líbilo některým republikánům. Mnozí ekonomové ale varovali, že dopad takového kroku by byl příliš pomalý a nepomohl by všem potřebným. Tento návrh tedy z balíčku zmizel. Místo něj tam v podstatě jsou šeky . potenciální hořká pilulka pro řadu republikánských senátorů, považujících se za fiskální jestřáby, kritizovali záchranné programy pro banky a automobilky, se kterými se přišlo za vlády Baracka Obamy a jeho předchůdce George W. Bushe.

Rychlost Trumpovy autokorekce poukazuje podle Bloombergu na rostoucí uvědomění, že koronavirus představuje hrozbu pro bezpečnost a zdraví prakticky všech Američanů. V sázce je i kondice americké ekonomiky. A Trump si dobře uvědomuje, že šance na jeho znovuzvolení závisí z velké míry právě na ní. Hlavní americký akciový index Dow Jones Industrial Average, který prezident bere jako barometr svého prezidentování, se pohybuje na hodnotách z dob jeho inaugurace. Jinými slovy, veškeré zisky akciového trhu, nabrané za Trumpova funkčního období, jsou pravděpodobně pryč.

Pro Trumpa nemohla koronavirová černá labuť přijít v horší chvíli. O recesi globální ekonomiky se nyní už nepochybuje. Trumpovi poradci prý ale pořád doufají, že Spojené státy se hospodářskému poklesu ekonomiky vyhnout.

Klíčové druhé čtvrtletí?

Podle průzkumů budou voliči stávajícího prezidenta posuzovat podle stavu ekonomiky ve volebním roce. Té se ještě před několika týdny až měsíci vedlo skvěle: nezaměstnanost na historických minimech, akcie na rekordních maximech. Minimálně to druhé je ale zčista jasna pryč.

Podle Alana Abramowitze z Emory University bude tím, co bude hrát opravdovou roli z hlediska nálad voličů mířících k volbám, letošní druhé čtvrtletí. Jenomže v něm se Amerika podle nedělní předpovědi Goldman Sachs propadne o 5 % po stagnaci v právě probíhajícím kvartálu. Velké recesi v důsledku koronaviru se země nevyhne ani podle většiny prominentních univerzitních ekonomů, které oslovila University of Chicago Booth School of Business.

Washington by chtěl mít podpůrný balíček schválený už do této soboty, spekuluje Bloomberg. Nehledě na republikánské námitky stran amerického rozpočtovému deficitu (jenom v tomto fiskálním roce by měl přesáhnout bilion dolarů), nemusejí ani stimulační balíček a agresivní měnová politika Fedu nutně americkou ekonomiku ochránit. Podle šéfa Fedu, který po dvojím mimořádném březnovém snížení sazeb včera a dnes konečně jedná na řádném zasedání, bude záležet na šíření viru a na přijatých opatřeních.

Trump by mohl vyhrát volby i navzdory případné recesi. Hovoří pro něj politická polarizace, která mu přinesla plusové body, a fakt, že by šlo o obhajování prezidentského mandátu, což je v USA historicky výhodou. Pokud ale budou finanční krize a recese natolik hluboké, že rozbourají tendenci amerických voličů držet se stranických táborů, nemuselo by to hrát Trumpovi do karet, domnívá se Abramowitz.