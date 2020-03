Daňové úlevy v souvislosti s mimořádnými opatřeními

Kromě výše uvedeného rozhodnutí ministryně financí Finanční správa také změnila dosavadní promíjecí pokyny GFŘ-D-21 a GFŘ-D-29, které rozšířila o další ospravedlnitelný důvod, a to okolnost, že daňový subjekt věrohodně prokáže, že prodlení s úhradou daně /vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření . Jedná se o nový pokyn GFŘ-D-44.

(2) Plátcům daně z přidané hodnoty pokuta za nepodání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020 (za pozdní podání bez výzvy správce daně ).

Pokud jde o povinnost podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ, zůstávají prozatím zachovány původní lhůty, tedy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání (tj. nejpozději do 4. 5. 2020 ). O případných změnách v této souvislosti Vás budeme informovat.

V případě zd. období roku 2019 tedy nedochází k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání , ale pouze k prominutí sankcí v případě podání tohoto přiznání ve lhůtě do 1. 7. 2020 . Na takto podané daňové přiznání bude pohlíženo jako na opožděně podané, avšak bez zákonných sankcí, což je skutečnost podstatná pro stanovení výše zálohy splatné k 15. 6. 2020 . Dle ust. § 38a zákona o daních z příjmů se za poslední známou daňovou povinnost pro stanovení periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového (dodatečného) přiznání , a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností od následujícího dne po dni jeho podání. Pokud tedy bude daňové přiznání za zd. období roku 2019 podáno do dne předcházejícího splatnosti zálohy, bude výše zálohy splatné k 15. 6. 2020 vypočtena již dle tohoto přiznání . V případě jeho podání až po tomto datu zpětně tuto zálohu neovlivní.

Prominutí se vztahuje na daňové subjekty podávající daňové přiznání k dani z příjmů ve lhůtě do 1. 4. 2020 nebo podávající vyúčtování daně z příjmů. Automatické prominutí se nevztahuje na pokutu za pozdě podané vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů, ani na úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem. Podmínkou prominutí je, že k podání daňového přiznání nebo vyúčtování/úhradě daně dojde nejpozději dne 1. 7. 2020 .

