S&P odhaduje výrazné zpomalení pacifické oblasti. Globální ekonomika projde recesí

Podle analytiků ratingové agentury S&P ekonomika oblasti pacifické Asie letos sníží růst svého HDP zhruba o polovinu směrem ke 3%. Globální ekonomika by měla klesnou do recese Na vině bude především enormní šok v 1Q v Číně Evropě a v USA, hlubší recese by se měla týkat také pacifické oblasti.Agentura odhaduje, že ztráty se budou pohybovat v řádu nad 400 mld. USD Výhled pro růst ekonomiky Číny v tomto roce agentura snížila na 2,9%. Indie poroste o 5,2% a Japonsko by mělo ztrácet 1,2%.