Sociální distancování jako řešení. Moc se ale nemluv o vlivu osobních nákladů

V současné chvíli zatím neexistuje vakcína či lék, který by mohl být podáván široké veřejnosti, přičemž by docházelo k úspěšnému zamezení v šíření nákazy. Řešením je nyní karanténa , kterou by měl dodržovat co nejvyšší počet lidí. Omezení sociálního života by poté mělo vést ke zploštění křivky, která znázorňuje nárůst počtu nakažených, a navíc by zdravotní systém nemusel trpět přetížením, když počty nemocných by přibývaly pozvolněji. Sociální distancování si však žádá své náklady. Společně s dalšími preventivními nařízeními pak zaznamenává škody turistický ruch, pohostinství, kultura, ale i ostatní obory, když nejvíce postižené budou malé a střední podniky v čele s drobnými živnostníky, avšak i zaměstnanci, kteří v důsledku ekonomického poklesu přijdou o svá zaměstnání O čem se však často nemluví, jsou osobní náklady, které jedince odrazují od dodržování pravidel, jež by jinak mohla přispět k pozitivnímu vývoji koronavirové nákazy. Jedná se o to, že pokud za normálních okolností vedou jedinci sociálně zajímavé životy a udržují úzké vazby se svým okolím, přinášejí pro ně zavedená opatření příliš vysoké náklady. Ekonomická věda je založena na předpokladu ekonomického člověka, jenž se pokouší dospět k optimálnímu řešení tak, že porovnává své výnosy a náklady. Takový model platí i v aktuální situaci, když především zdravému a mladému jedinci karanténní opatření přinášejí pouze malé výnosy, a to v porovnání s významnými náklady, které vyplývají z nucené změny chování. Proto budou mít tací lidé tendenci porušovat stanovené příkazy častěji, čímž budou zvyšovat riziko jak pro sebe, ale především pro své okolí, a to s důrazem na nejzranitelnější členy veřejnosti. Nabízí se tedy otázka, jak takovému chování zamezit? Jednoduchá odpověď zní, že lidé by měly zaznamenat buď nižší náklady spjaté se sociálním distancováním či nárůst přínosů takového nařízení. Vyšší přínosy pak mohou mít podobu vyhnutí se peněžní pokutě v případě nedodržování karanténních opatření . Zde ale narážíme na mnoho komplikací, přičemž tou nejpodstatnější je nedostatek volného personálu, který by měl kapacitu kontrolovat dodržování zavedených příkazů.