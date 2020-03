Německo - už nakažený ZEW hlásí prudký pokles aktivity, největší od r. 1991 a je nejníže od r. 2008

V březnu poklesl německý ZEW indikátor o 58,2 bodů, když jeho březnová hodnota činila - 49,5 bodů. Jak upozorňuje Zew Institut, jedná se o nejvýraznější pokles od konce roku 1991 a nejnižší hodnotu od roku 2008.V porovnání s předchozím měsícem se vedle ekonomické nálady zhoršilo také hodnocení aktuální ekonomické situace v Německu , když konkrétní čísla poukazují na pokles o 27,4 bodů mezi měsíci únor a březen.Nepříznivý vývoj ukazatele nepřinesl žádné překvapení, když jej mnozí očekávali. Trhy předpokládají pokles hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí, zatímco pro celý letošní rok počítají rovněž s jeho snížením. Takový vývoj bude následovat jako nevyhnutelná konsekvence útlumu jak na straně nabídky, tak na straně poptávky a zvýšené nejistoty na trzích v důsledku koronavirového dění. Více však napoví Ifo ukazatel, na který klademe prioritní důraz, a to z toho důvodu, že jeho výsledky přímo reflektují náladu mezi firmami, zatímco ZEW se dotazuje analytiků a obchodníků na trzích. Ifo by mělo vyjít přesně za týden, přičemž tržní očekávání nevypadají příliš dramaticky, když složka budoucích očekávání by měla poklesnou „pouze“ na 91 z 93,4 bodů v únoru. Otázkou zůstává, do jaké míry se predikce trhu naplní.Nicole Gawlasová