9,45.h - US akciové futures indikují úvodní silné propady US trhů. Ani příslib rozdávání peněz nepomáhá, trh chce lék a ne stimulaci

US akciové futures naznačují, že silně volatilní trend obchodování bude pokračovat i dnes. Podle indexových futures by trhy měly otevřít výrazně do minusů. DJIA indikuje startovní propad o limitních 1000 bodů. Obdobně by měly klesnout také širší S&P 500 Noční vývoj obchodování s futures byl silně volatilní, což vede část komentátorů k přesvědčení, že na trhu jsou ve velké míře zastoupeny automatické strojové systémy obchodování.Index volatility Cboe VI se pohybuje setrvale nad úrovněmi vídanými naposledy při vrcholné fázi krize v roce 2008. Index S&P 500 v posledních 7 seancích zaznamenal vždy pohyby větší jak 4%, což překonává dosavadní rekord z roku 1929, kdy se index pohyboval o více jak 3%.Akciové trhy včera silně rostly po zprávách o plánech americké administrativy na rozsáhlou fiskální stimulaci v rozsahu cca 1 biliónu USD včetně "rozdávání" cca 1 000 USD všem Američanům.Avizovaná změna nálady může souviset s určitou skepsí ohledně oznámených stimulačních kroků, jež by se mohly ukázat jako nedostatečné. Podle některých komentářů je potřeba, aby po centrální bance a Bílem domě přišla razantní akce proti koronviru ještě ze strany amerického zdravotnictví. Zásadnější posun z tohoto směru je zatím nejistý a příliš se s ním nepočítá.Laicky řečeno, trh chce vidět lék na koronavirus a dokud ho nedostane, je vývoj nejistý.