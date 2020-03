Rozbřesk: Automobilový průmysl přepisuje výhled české ekonomiky

Podle nejnovějších výsledků se automobilový trh v zemích EU v prvních dvou měsících roku – a tedy před rozvinutím koronavirové nákazy – meziročně propadl o 7,4 %. Poptávka na pěti největších národních trzích v rámci EU stejně jako na britském klesá, a tak zvýšený zájem o nové vozy na několika málo nejmenších tento trend nemohlo nijak citelně ovlivnit. Nejvíce tento útlum zatím pocítily francouzské a italské automobilky, nicméně je jen otázkou krátkého času, kdy pokles zájmu zaznamenají asi všichni. Poté, co někteří výrobci začali mít problém s dodávkami komponent z Číny, se tak rýsuje problém úplně jiný a mnohem zásadnější.



Už před koronavirem bylo zřejmé, že rok 2020 bude pro evropský automobilový průmysl těžký. Musel se vyrovnávat s poklesem poptávky na domácích trzích, stejně jako těch mimoevropských, na které směřuje třetinu své produkce. Vedle toho stál před úkolem výrazně srazit emise nových vozů, aby se vyhnul citelným pokutám, a tím pádem i přimět spotřebitele, aby konečně začali nakupovat například elektromobily. Nyní jej spíš čeká to, že spotřebitelé nějaký čas zřejmě nebudou kupovat téměř nic. A pravděpodobně ani firmy, které budou řešit úplně jiné problémy, než je obnova vozového parku. Jak dlouho toto období bude trvat, zatím není možné říci, nicméně zkušenost z Číny naznačuje, že krátkodobý propad poptávky může být velmi citelný.



Automobilový průmysl tak „přepisuje“ i výhled české ekonomiky. Včera oznámené přerušení výroby v největší tuzemské automobilce na dva až tři týdny spolu se zastavením produkce v TPCA, která navíc ohlásila i následnou odstávku až do 17. dubna, se nepochybně silně přepíše do výsledků HDP za první a ještě více za druhý kvartál letošního roku. Po cestovním ruchu, dopravě a obchodu si tak šířící se nákaza vybírá „daň“ i v největším tuzemském průmyslu. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl vytváří přímo více než 5 % HDP, spolu s navázanými obory zhruba 10 %, bude dopad odstávek na výkon ekonomiky citelný. Asi nemá smysl v tuto chvíli říkat, že se i kvůli omezení produkce aut ekonomika propadne ve druhém kvartále o dvě, tři, pět či více procent, protože na inventarizaci dopadů koronaviru je vzhledem k přicházejícím zprávám zatím příliš brzy. Vzhledem k charakteru aktuálního šoku je však přece jen velká šance na to, aby se nejen průmysl z této zkušenosti brzy oklepal.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna včera začínala nad hranicí 27,30 EUR/CZK a v průběhu dne se postupně propracovala pod sedmadvacítku. Oproti ostatním měnám v regionu tak mírně posilovala, i když guvernér ČNB naznačil, že se schyluje k dalšímu poklesu úrokových sazeb ČNB, a tedy i krátkého úrokového diferenciálu. A snížení sazeb naznačil i další člen bankovní rady Aleš Michl, který se navíc zcela jasně vymezil proti případným kurzovým intervencím. Zatímco situace na koruně se i tak na chvíli zdá se zklidnila, na bondovém trhu – na kterém doposud dominovali zahraniční investoři – zamířily výnosy rychle nahoru.



Zahraniční forex

Polská centrální banka (NBP) se připojila k sesterským institucím ve světě a včera pozdě večer na svém neměnovém zasedání snížila hlavní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů - tedy na 1 %. Kromě toho NBP snížila bankám sazbu z povinných minimálních rezerv z 3,5 % na 0,5 % a rozhodla o zahájení nákupu vládních dluhopisů (přičemž program nákupu dluhopisů nebyl zatím nijak specifikován). Zlotý s akcí NBP zdá již částečně počítal, takže jeho oslabení se odehrálo již před rozhodnutím centrální banky a následně tudíž mírně zpevnil. Pokud jde o další vývoj, tak vše bude samozřejmě záležet na vývoji epidemie ve světě. Samotné Polsko má relativně malý počet nakažených (238) a přijalo radikální opatření poměrně brzy, což mu dává naději, že společnost a ekonomika nebude zasažena virem tak zle. Přesto je třeba se připravit na to, že NBP může jít se sazbami až na nulu.



Pokud jde o eurodolar a ostatní měnové páry, tak alfou a omegou zůstává hlad po dolarové likviditě, která tlačí eurodolar níže. Děje se tak přesto, že americká vláda a Fed pumpují do systému obrovské sumy. Včera například americký ministr financí Mnuchin oznámil, že domácnostem pošle okamžitě 1000 USD a na akutní pomoc vyčlenil 1 bilion dolarů. Detaily pomoci nejsou známy, ale domácnosti (kromě těch s vysokými příjmy) by šeky měly začít dostávat již do dvou týdnů. Uvidíme přitom, s čím večer přijde Fed, který má zasedat dnes večer. Je klidně možné, že se dočkáme příslibu nějaké formy “helicopter money”.



Ropa

Ropa včera ztratila další tři procenta a dnes ráno se již obchoduje na dostřel hranice 28 dolarů za barel. To zároveň znamená, že cena ropy je aktuálně již v těsné blízkosti minima z ledna 2016 a s ohledem na dynamiku nabídky a poptávky (a historický bezprecedentní převis ropy) se jen těžko hledají argumenty, proč by cena neměla padnout ještě níže.



Navzdory faktu, že v Číně dochází k postupnému oživení ekonomické aktivity, situace v Evropě a ve Spojených státech se každým dnem viditelně zhoršuje. Tvrdá karanténní opatření přitom mají bezprostřední dopad na spotřebu paliv. Některé odhady přitom již naznačují, že aktuální propad globální ropné poptávky může být vůbec největší v dějinách. Nadto nadále platí, že nabídková strana se utrhla ze řetězu v souvislosti se saúdsko-ruskou cenovou válkou. Pro ilustraci: zatímco v průběhu světové finanční krize v letech 2008/2009 snížili Saúdové vlastní export ropy o 2 mil. barelů denně celkem na 5,5 mil. barelů denně, v současnosti království navyšuje exporty o 2,5 mil. barelů denně, celkem na 10 mil. barelů denně.