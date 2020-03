Trump: Administrativa přijde s fiskální stimulací 850 mld. USD = 4% HDP

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Prezident Donald Trump v úterý oznámil, že jeho administrativa představuje výrazný rozpočtový balíček ve výši 850 mld. USD (cca 4,0 % HDP ). Při spojení s některými jinými programy by celkový stimul mohl dosáhnout až 1200 mld. dolarů . Detaily by prezident Trump či ministr financí Mnuchin měli představit v dohledné době, než pošlou návrh do Kongresu. Mezi diskutované návrhy patří i výplata 1000 dolarů pro každého Američana v řádu několika týdnů.