Koronavirus již napadá i průmysl (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zatímco v první fázi na opatření ze strany vlád týkající se zejména omezení pohybu osob doplácel sektor služeb, hlavně vše, co souvisí s turismem, kulturou a vzděláním, v posledních dnech se již nakazil průmysl. Včera oznámil zavření všech svých závodů v Evropě Volkswagen, a to včetně Škody. Kolínská i nošovická automobilka oznámily podobný krok pouze o pár hodin později. Je zřejmé, že situace v dotčených zemích si vyžádá další podporu ze strany vlád i centrálních bank. Ty již v minulých dnech razantně konaly. Na dnešek plánované zasedání Fedu se uskutečnilo již v neděli, ČNB nečekaně snížila sazby v pondělí. Americký prezident Trump chce tamní ekonomku podpořit jedním biliónem dolarů. Trhy budou i dnes sledovat přibývající opatření, která budou mít ekonomické dopady. Samotný kalendář je dnes nezajímavý.

Dnešní Fed se konal již v neděli

Dnešní ekonomický kalendář toho příliš nenabídne. Předběžná únorová inflační data z eurozóny budou potvrzena, americké počty nově zahájených staveb a vydaných stavebních povolení za únor nepatří mezi trhem sledovaná data. Jediné zajímavější číslo může být únorový počet nově registrovaných aut v Evropské unii. Prodeje automobilů již delší dobu klesají a únorové číslo trend potvrdí. Další měsíce ale budou ještě horší, a to i ve světle včera oznámeného uzavření mnoha evropských automobilek kvůli koronaviru. Pro euro nic moc zpráva.

Vývoj kurzu české koruny vůči euru zůstane nadále volatilní. Včerejší korekce sice může ještě chvilku trvat, se zavřením automobilek je ale zřejmé, že dopady do reálné ekonomiky budou vážnější, než jsme se ještě před pár dny domnívali. Riziko další výprodejní vlny na koruně přetrvává. Na druhé straně dramatickému oslabení koruny by mohla bránit obava trhu, že může ČNB intervenovat v její prospěch. Koneckonců rezervy na to má dostatečné. Podle nás by se tyto obavy na trhu mohly objevovat s hladinou 28 CZK/EUR.

Koruna si konečně oddechla

Na finančních a tedy i devizových trzích bylo včera po předchozích obrovských turbulencích patrné určité zklidnění situace, a to i ve středoevropském regionu. Po pondělní čtyřprocentní ztrátě včera koruna zhruba polovinu této ztráty smazala. Z ranních kotací u 27,40 CZK/EUR se kurz v odpoledních hodinách nacházel u hladiny 26,80 CZK/EUR. V závěru seance se nakonec vrátila nad 27,00 CZK/EUR, kde dnes ráno otevírá. Na eurodolarovém trhu ze situace profitoval americký dolar. Euru včera příliš neprospělo zveřejnění březnového ZEW indexu očekávání investorů. Číslo již pochází z období zasaženém koronavirem, očekával se špatný výsledek, i tak ale trhy zklamalo. Ze Spojených států jsme se včera dočkali smíšených dat. Maloobchodní tržby klesly (hlavně kvůli ceně pohonných hmot), naopak potěšila data z průmyslu. Bohužel se ale jedná o indikátory z období před pandemií COVID-19, březnová data budou výrazně horší. Klíčové pro zklidnění nálady ale bylo, že Donald Trump chce ekonomiku ochromenou opatřeními v boji s koronavirem zastimulovat balíkem v objemu jednoho biliónu dolarů.