Roubini: Evropa již může být v recesi, potrvá to déle, než jen do Q2

Známý ekonom Nouriel Roubini, kdysi kvůli svým neradostným projekcím přezdívaný jako Dr. Zkáza, poskytl rozhovor FTAlphaville a „začal chmurně a pokračoval ještě chmurněji“. Další známý ekonom, Greg Mankiw, se pak tématu dalšího vývoje věnoval na svém blogu. Navrhuje finanční podporu každému Američanovi a případné rozšíření pravomocí Fedu.



Roubini tvrdí, že globální recese bezpochyby přijde, a jeho pohled je v podstatě „středním proudem“, kterého se drží PIMCO, JPMorgan a řada dalších. Konvenční pohled podle Roubiniho nyní hovoří o tom, že nastanou dvě čtvrtletí poklesu, v jeho čele bude Čína, Japonsko, Korea, Itálie a „pár dalších slabých rozvíjejících se ekonomik“. Ve druhém čtvrtletí se přidají Spojené státy a Evropa.





Roubini ovšem dodal, že podle jeho názoru vše neukončí pouze dvě čtvrtletí poklesu. Navíc je vysoce pravděpodobné, že „většina eurozóny a dokonce i Spojené státy jsou možná již v recesi a ne, že se do ní dostanou až ve druhém čtvrtletí.“ Navíc je pravděpodobné, že řada vyspělých zemí včetně Spojených států bude poklesem trpět i ve třetím čtvrtletí, „a možná ještě déle.“O pravděpodobné recesi hovoří také Mankiw s tím, že je možná „optimální“ s ohledem na to, „co jsme za daných okolností schopni dělat“. Prioritou je samozřejmě řešení zdravotní krize a tento sektor by měl dostat „cokoliv, o co si řekne“. Fiskální politika by se pak neměla zaměřovat na agregátní poptávku, ale na „sociální zajištění“. Lidé by totiž sice podle různých rad měli mít úspory na šest měsíců dopředu, ale „řada z nich je bohužel nemá“. Mankiw k tomu dodává, že je velmi složité určit, kdo by pomoc skutečně potřeboval, a tak navrhuje, aby vláda poslala každému Američanovi „pro začátek 1 000 dolarů “.„Jsou doby, kdy jsou namístě obavy z vládních dluhů, ale nyní tomu tak není. Existuje mnoho externalit. Pokud pomůžeme lidem, aby překonali své ekonomické potíže a mohli zůstat doma, snížíme šíření viru,“ píše Mankiw. Monetární politika by se pak podle něj měla zaměřit zejména na to, aby v ekonomice byl dostatek likvidity. Jinak řečeno, nastavování sazeb má nyní menší důležitost než to, aby Fed fungoval jako věřitel poslední instance. A pokud se Fed domnívá, že jeho ruce svazuje legislativa, Kongres by mu je měl uvolnit. Mankiw k tomu všemu dodává, že „prezident by měl zmlknout a nechat to na těch, kteří vědí, co dělají“. Ekonom se ovšem domnívá, že „k tomu bohužel pravděpodobně nedojde“.Zdroj: FTAlphaville, blog G. Mankiwa