Wall Street zkorigovala včerejší propad, S&P 500 +6 %. Vláda nasadí až bilion dolarů proti koronaviru

Poměrně volatilní seanci opět zaznamenaly americké akciové trhy, které po úvodním krátkém pohybu v záporném teritoriu vykázaly výrazné zisky. Důvodem ke korekci největšího propadu za posledních více než třicet let bylo oznámení americké vlády, že je připravena pomoci s finančními dopady koronaviru v celkovém objemu až jednoho bilionu amerických dolarů. Index S&P 500 tak posílil o 6 % na hladinu 2529 bodů, a to i přes to, že se krátce pohyboval pod 2400 body.

Dařilo se titulům napříč všemi sektory včetně toho technologického. Amazon zpevnil o 7 % poté, co analytici Bank of America uvedli, že společnost bude těžit z toho, že velká část obyvatel na světě zůstává z důvodu koronaviru doma. Netflix pak přidal rovněž 7 %, Microsoft 8,2 % a například Apple 4,4 %.



Velké zisky si připsala společnost Regeneron Pharmaceuticals, jejíž akcie přidaly 11,5 % v návaznosti na zprávy, že by firma mohla být blízko léku proti koronaviru, jehož testování by mohlo začít počátkem léta. Pod tlak se naopak dostaly aerolinky Delta Airlines, kde agentura Moody´s uvedla, že by mohla snížit rating na „junk“. Akcie zareagovaly poklesem o 11,4 %. Zprava poznamenala i United Airlines, kde by mohla rovněž dojít ke snížení ratingu a společnost odepsala 13,5 %.





Index Dow Jones posílil o 5,2 %, S&P 500 o 6 % a Nasdaq o 6,2 %.