Panama: Opatření proti koronaviru

Publikováno: 17.03.2020 / 20:59 | Aktualizováno: 17.03.2020 / 21:04

Panamský prezident L. Cortizo dne 14. března 2020 s okamžitou platností zakázal lety z Evropy a Asie.

Upozorňujeme, že toto opatření je spojeno s výrazným omezením letů do Evropy. Českým turistům doporučujeme co nejrychlejší návrat do ČR přes Mexiko, event. USA nebo Kolumbii.

Prohlášení prezidenta L. Cortize je k dispozici na následujícím odkazu: https://twitter.com/NitoCortizo/status/1238952893530755073

V případě potřeby piště na náš e-mail consulate_bogota@mzv.cz či volejte na telefonní číslo +57 1 7429142. Mimo pracovní dobu volejte na číslo konzulární pohotovosti +57 3203673296 nebo +57 310 7672676.