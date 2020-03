21.h - Wall Street posílil o 4%. Trhy slyšely na rozdávání peněz

Americké akciové trhy dnes zakončily řádnou obchodní seanci s růstem o cca 4%. Investoři slyšeli na poslední návrhy fiskálních stimulačních opatření americké administrativy. Bílý dům s pravděpodobností hraničící s jistotou navrhne Kongresu rozsáhlý stimulační balíček, který by mohl podpořit ekonomiku až 1 biliónem dolarů. Část v rozsahu cca 250 mld. USD by mohla zamířit formou přímé platby přímo Američanům a to v následujících dvou týdnech.Americkým společnostem i fyzickým osobám bude také umožněno odložit platby daní.Podle některých komentářů jsou nyní známé již kroky měnové a také fiskální a pro celkové zdárné řešení koronavirového problému, by to ještě chtělo, aby se objevila také silná a razantní reakce amerického zdravotnictví.