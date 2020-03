Vláda zakázala reexport léků do zahraničí a možnost vedlejších výdělků pro členy bezpečnostních složek

Vláda na mimořádném zasedání v úterý 17. března 2020 projednávala další opatření k zamezení šíření koronaviru. Zakázala reexport všech léčivých přípravků určených pro český trh do členských zemí Evropské unie a jejich vývoz do jiných než členských zemí. Kabinet zakázal také vykonávání vedlejší práce pro příslušníky bezpečnostních sborů.





Členové vlády se na mimořádném jednání rozhodli zakázat dodání léčiv, která jsou určená pro český trh, do jiných zemí, a to jak do členských zemí Evropské unie, tak vývoz do jiných zemí než členských států EU. „Jedná se o reexporty. Tedy, že někdo doveze léky k nám a následně je vyveze. Tak to je nyní zakázáno. Jde o to, aby zkrátka léky zůstaly k dispozici našim občanům,“ uvedl předseda vlády na tiskové konferenci.

Od 18. března 2020 od 00.00 hodin pak začne platit zákaz pro příslušníky bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, než kterou provádějí jako členové bezpečnostních sborů. Toto krizové opatření má platit po celou dobu trvání nouzového stavu v České republice.

Vláda dnes dále projednávala Cílený program podpory zaměstnanosti. Materiál se zabývá kompenzací mzdových nákladů či jejich částí, v podobě náhrad mezd nebo platů. Program má pomoci jak firmám, tak zaměstnancům, a to v případech překážek v práci, způsobených karanténou či jinými opatřeními. Kabinet se k projednávání materiálu vrátí ve čtvrtek 19. března 2020. „Víceméně máme jasno, je v tom shoda. Potřebujeme ještě dořešit legislativu a metodiku, proto se k tématu znovu sejdeme. Chci všechny ubezpečit, že jsme připraveni pomáhat a odškodňovat. Primárně jde samozřejmě o zaměstnance,“ okomentoval Andrej Babiš.