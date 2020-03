OPEC a IEA: Příjmy rozvojových států z těžby ropy by mohly klesnout o 50-85% a to může být vážný problém

Podle analytiků ropného kartelu OPEC a IEA by především rozvíjející země těžící ropu mohly mít vážné problémy s příjmy z jejího prodeje. Podle analytiků by se mohly jejich příjmy, jež jsou často zásadní z pohledu plnění státní kasy, v souvislosti s propadem cen a negativním vlivem koronavirové pandemie na celkovou poptávku, letos propadnout o 50 až 85%. Takový výpadek by mol vážně ohrozit citlivé oblasti financování zdravotní péče a vzdělávání.Podle šéfa OPECu by pandemie mohla mít dalekosáhlé ekonomické a také sociální konsekvence.Situaci dále zhoršuje stav cenové války mezi SA a Ruskem, který se materializoval po ruském odstoupení od stávajících produkčních dohod.Rusko už uvedlo, že dokáže ustát nízké ceny ropy klidně po celou následující dekádu.Ceny ropy v tomto roce klesají již o více jak 50%.