16,30 h - US trhy nabírají výrazněji na síle. Fed přišel s podporou firmám, Mnuchin představí program podpory za 850 mld. USD

Ukazatel celkové volatility trhů

Volatility Index se včera posunul na historicky rekordních 82,69 bodu, který překonal vrchol z doby finanční krize v roce 2009 na úrovni 80,74 bodu.



US akciové trhy v průběhu svého dopoledního obchodování po nejistém úvodu výrazněji nabírají na síle poté, co se do situace opětovně vložil Fed a představil další opatření zamířená tentokráte na podporu firem a jejich krátkodobého financování.Včerejší obchodování vytvořilo další dlouhodobé rekordy, když hlavní indexy oslabovaly o cca 12%.Podle agenturních zpráv požádá americký ministr financí Steven Mnuchin zákonodárce o schválení vládního podpůrného stimulačního programu v celkovém rozsahu až 850 mld. USD.Americký prezident už včera uvedl, že USA podpoří koronavirem nejvíce zasažené sektory a ekonomika jako celek z celé krize povstane ještě silnější než kdy dříve. Trump také uvedl, že očekává trvání krize nejméně do srpna tohoto roku s tím, že je možné, že ekonomika klesne do recese.USA aktuálně registrují cca 4300 nakažených při více jak 70 úmrtích.