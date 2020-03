Závod o získání léku proti koronaviru jede na plné obrátky. J&J by mohla testovat svůj přípravek na lidech už v listopadu

Podle agenturních zpráv ve světě na plné obrátky běží závod o získání léku proti COVID-19. Aktuálně se tohoto závodu účastní už několik tuctů firem z celého světa. Jen za posledních 48 hodin oznámily účast v hledání léku další 3 biotechnologické firmy - BioNTech, CureVac and Moderna.Jako poslední se do množiny hlásí také americká J&J, která uvedla, že by mohla začít testovat svůj přípravek na lidech již v listopadu. Firma pracuje a vývoji již od ledna a uvádí, že dosahuje velmi ryclého progresu.