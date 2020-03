Remdesivir získal zelenou od SÚKL. Jak funguje, jak vznikl a pro koho bude vlastně určený? (video)

Látka Remdesivir získala zelenou od Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vladimír Piskala vysvětluje, jak funguje, jak vznikl a pro koho bude vlastně určený. Látka je ale zatím stále v testovací fázi, takže její výrobce bude každý případ prověřovat.

Působí na koronavirus lék s remdesivirem?

Náměstek Prymula by měl dnes podepsat souhlas s použitím léku s účinnou látkou remdesivir v ČR. Podle Babiše by mohl pro lék do USA letět speciál, záležitost nyní stát řeší přes velvyslance. Léčba je experimentální a vyzkouší ji pouze vybraní pacienti. Na koronavirus zatím neexistuje žádný schválený lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje. U všech nakažených v Česku má infekce mírný průběh.