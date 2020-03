Svědectví z Itálie: Trh hraje s investory tvrdou hru. Kdo chce přežít, musí se přizpůsobit

Milánská burza zažívá jedno z nejhorších období ve své historii. Místní makléři ale vidí světlo na konci tunelu. Podle Sergia Zory, šéfa milánské pobočky makléřské společnosti WOOD & Company Financial Services, italský zdravotnický systém nekolabuje, epidemie koronavirové nákazy v Itálii brzy vyvrcholí a investoři by již měli selektivně kupovat kvalitní akcie.

Věříte, že v Itálii již brzy vyvrcholí epidemie koronaviru?

Nejprve bych rád zdůraznil, že nejsem odborník na viry ani lékař. Mohu jen odhadovat na základě toho, co víme o Číně a Jižní Koreji. Pár měsíců poté, co se tam rozhodli uzavřít vše, co bylo možné, se situace zlepšila. Silná opatření jsme v Itálii začali přijímat před týdnem, a proto doufám, že se situace zhruba do konce dubna zlepší i u nás. Celý svět navíc pracuje na antivirových lécích a vakcíně. Ta asi nebude hned, ale výzkumníci a nemocnice testují různá léčiva, a to s povzbudivými výsledky. Lidé s jinými zdravotními problémy, případně lidé velice staří, budou mít samozřejmě menší šanci na uzdravení, ale to bohužel platí i v případě jiných epidemií. A nakonec je potřeba zdůraznit, že náš zdravotnický systém nekolabuje, naši lékaři a sestry tvrdě pracují ve velice obtížných podmínkách, ale drží krok s mimořádnou situací.

Jak vnímáte současnou situaci na trzích, které doslova krvácejí?

Trhy reagují na epidemii koronaviru velice ostře a silně i proto, že mají za sebou dlouhý býčí trend a ceny byly hodně vysoké. Italské cenné papíry, zejména akcie bankovních a distribučních společností, trpí více než ty v jiných zemích, protože koronavirus je nyní v Itálii rozšířenější než jinde. Pokud se moje předpověď o zpomalení epidemie v Itálii na začátku května ukáže jako správná, měly by se trhy rychle zotavit. Lidé se nyní striktně řídí vládními omezeními a většina Italů méně utrácí. Jakmile se tedy bude možné vrátit do normálního života, nakopne to spotřebu a podpoří hospodářské oživení. A na to bude trh rychle reagovat.

Je to to jediné, co trh uklidní?

Ano, jediná cesta ke zlepšení nálady na burzách je zvládnutí epidemie a maximální omezení jejích hospodářských dopadů. Doufejme, že se to podaří rychle, ať alespoň dostaneme situaci pod kontrolu. Nemyslím si, že přichází konec světa nebo naší civilizace. Nebude to snadné, ale společně to zvládneme.

Máte nějaký návod, jak přežít medvědí trend?

To je velice složitá otázka. Myslím si, že kdo nevyprodal své pozice již před několika týdny, nyní by to již dělat neměl. Obzvláště to platí v případě, že máte v portfoliu společnosti s větší tržní kapitalizací a kvalitním managementem. Tyto firmy přežijí i střednědobé turbulence a z krize vyjdou silnější. Začínám selektivně vybírat zajímavé akcie proti svým krátkým pozicím, které mám ve futures na hlavní indexy, případně proti reverzně obchodovanému ETF.

A co byste vzkázal českým drobným investorům v současné náročné době?

Velice mě překvapilo, jak tady v Itálii obyčejní lidé reagovali na všechny problémy. Jsem si jistý, že Češi budou reagovat podobně. Trh s investory hraje tvrdou hru, a pokud chcete přežít, musíte se jí přizpůsobit. Buďte pozitivní a v době, kdy budete muset zůstat doma na home office, věnujte čas věcem, na které v překotné době nezbývá čas, tedy knihy, oblíbené filmy a tak dále.