10.h - US futures indikují silný růst o cca 4%, index volatility je historicky nejvyšší

Ukazatel celkové volatility trhů Cboe Volatility Index se včera posunul na historicky rekordních 82,69 bodu, který překonal vrchol z doby finanční krize v roce 2009 na úrovni 80,74 bodu.

Americké akciové futures dnes indikují růst trhů o cca 4%. Po včerejším dalším historickém výprodeji by startovní nálada měla být o něco lepší. US indexy včera klekly na důležitý technický support a navíc prezident Trump uvedl, že se připravují silná opatření , která by měla podpořit nejvíce negativně zasažené sektory jako aerolinky. Podle Trumpa USA vyjdou z celé krize ještě silnější než byly doposud.