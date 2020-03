Koronavirus ekonomiku zasáhne, ale dramatické to nebude

Epidemie nového kororaviru přinesla vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu lidí. Nejen v České republice se téměř zastavil turistický ruch a většina obchodů je zavřená. Lidé do práce sice chodí, ale činnost podniků či soukromníků může omezit nařízená karanténa. Libor Žídek z Masarykovy univerzity ale uklidňuje, že ekonomická krize nehrozí.

Ani měsíc současných karanténních opatření by podle Libora Žídka neměl mít na českou ekonomiku jako celek fatální dopady.

„Současná situace může ovlivnit celou ekonomiku. V prvé řadě zasáhla služby spojené s cestovních ruchem a samozřejmě další, od kultury po sport. Druhá věc je ta, že česká ekonomika je silně závislá dovozu i vývozu, ty tvoří asi osmdesát procent HDP. Takže případné problémy u dodavatelů či odběratelů v jiných zemích se přenesou i k nám,“ uvedl Žídek s tím, že skutečné dopady se nedají předvídat, protože není jasné, jak dlouho budou opatření trvat.

Pokles růstu ano, recese spíš ne

Propad do recese ale ekonom nečeká. „Odhady dopadů jsou zatím střízlivé, čeká se pokles tempa růstu ekonomiky v Česku asi o 0,2 procenta a celosvětově asi o jedno procento. To není nic dramatického. Určitě není důvod k panice, jednoduše řečeno, i kdyby byl růst nulový, v podstatě to znamená, že průměrný občan se bude mít stejně jako loni.“

Samozřejmě dopady epidemie nebudou pro všechny stejné, na někoho dopadnou hůř. „Ekonomika ale v posledních letech fungovala velmi dobře a většina společností mohla mít vytvořené rezervy. Některé firmy problémy mít mohou, ale to je přirozená věc. Společnosti vznikají, zanikají i bankrotují pořád, má to samozřejmě nepříznivé dopady na zaměstnance i majitele, ale s ohledem na dobrý stav ekonomiky před epidemií by pak nemusel být problém najít rychle práci,“ domnívá se Žídek s tím, že některá odvětví, třeba výrobce roušek či e-shopy, může nastalá situace naopak podpořit.

Zdůraznil, že s podobnou situací se nedá dopředu počítat a připravit se na ni. „Pokud se podnikateli daří, měl by mít vytvořené rezervy například pro případ nemoci, ale nemůžeme po něm chtít, aby byl nějak systematicky připravený na pandemii. Je samozřejmě dobře, že takový plán má vláda nebo Masarykova univerzita, ale nemůžeme to očekávat od jednotlivce.“

Vláda promarnila dobu růstu

Vládní opatření nyní počítají mimo jiné s bezúročnými půjčkami pro podnikatele a ministři slíbili i další ulehčení. Například to, že nebudou sankcionovat pozdější podání daňového přiznání nebo kontrolního hlášení. Podle Žídka to je dobrá cesta, ale přesto vládě vytýká, že se v minulých letech nechovala zodpovědně a je teď v horší pozici, než mohla být. „V době hospodářského růstu, který tu v posledních letech panoval, by měl být rozpočet přebytkový nebo alespoň vyrovnaný, a vláda by si měla připravovat rezervy pro případy, kdy na tom nebude ekonomika dobře a budou třeba aktivní zásahy ze strany státu.“

Formy pomoci jsou politické rozhodnutí a stejně tak se budou muset politici rozhodnout, jak se zachovají, pokud by šíření nového koronaviru masivně pokračovalo delší dobu, a kvůli přijatým opatřením by se tak prohlubovaly i dopady na ekonomiku. Ani měsíc současných karanténních opatření by ale podle něj neměl mít fatální dopady.

„Jsou jiné nemoci, například malárie, na kterou umírají statisíce lidí ročně a některým zemím to působí obrovské ekonomické potíže. Aktuální situace v případně koronaviru zatím trvá jen velmi krátce a ten zásah je malý. A když se podíváte do dějin na některé morové epidemie, při nichž byla úmrtnost téměř sto procent, nebyla téměř žádná zdravotní péče a lidé nechápali příčinu a věděli jen to, že většina nakažených zemře. Oproti tomu je současná situace, kdy lidé mají neustále transparentní informace od vlády a je tu propracovaný systém zdravotní péče, velmi klidná,“ dodal Žídek.