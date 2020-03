ČEZ pozitivně překvapil, zisk by měl stoupat i nadále. Překážka je jediná: koronavirus

I díky lepším než očekávaným výsledkům by se tak letos dividenda ČEZ mohla vrátit na úroveň 33 korun na akcii. Stejnou dividendu vyplácel podnik také za léta 2016 a 2017, za rok 2018 ji snížil na 24 korun . Český stát, jenž je takřka sedmdesátiprocentním vlastníkem ČEZ , by v takovém případě inkasoval 12,4 miliardy korun . V dalších letech by dividenda měla růst v pásmu od čtyřiceti do padesáti korun , předpokládá to ovšem, že světová ani česká ekonomika nezabřednou do recese , což začíná být poměrně optimistickým scénářem.