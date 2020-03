Trump uvedl, že problémy potrvají do srpna a dojde zřejmě na recesi. USA se ale zvednou a budou silnější než kdy jindy

Prezident

později také uvedl, že se připravují silná

, která by měla podpořit nejvíce negativně zasažené sektory jako aerolinky. Podle

USA vyjdou z celé krize ještě silnější než byly doposud.



Americký prezident Donald Trump včera připustil, že ty nejhorší problémy spojené s koronavirem mohou přetrvat nejméně do srpna. Z toho důvodu je možné, že americká ekonomika sklouzne do recese US trhy na toto reagovaly dalším historickým propadem, když ztrácely ve finále kolem 12%, což vytvořilo nové historické maxim od "Černého pondělí" v roce 1987, kdy trhy během jediné seance odepsaly přes 22%. Včerejší propad Nasdaqu o 12,3% stanovil jeho nový nejhorší den v historii. DJIA je nyní o 31% pod úrovní svého posledního ročního maxima, které bylo dosaženo v polovině února tohoto roku. Širší S&P 500 technologický Nasdaq ztrácejí v tomto srovnání cca 29%. S&P 500 se po propadu o 12% ocitl nejníže od prosince 2018.