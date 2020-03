I ČNB razantně naskočila do proudu bank uvolňujících měnové podmínky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po nehorším propadu amerických akciových trhů od roku 1987 vidíme dnes mírný vzestup na asijských trzích a lehce vyšší futures na evropské a americké akciové indexy, že by dnešek mohl být ve znamení mírného zklidnění situace. Otázkou je, na jak dlouho. Německý ZEW index za březen již zachytí první dopad koronaviru a rozhodně příznivý nebude. Americká průmyslová produkce za únor ještě ukáže na rezistenci, maloobchodní tržby již podle nás zklamou. Domácí trhy budou vstřebávat včerejší mimořádné rozhodnutí centrální banky snížit klíčovou sazbu o 50 bb na 1,75 %.

Vývoj kurzu eura vůči dolaru zůstane primárně ve vleku informací souvisejících s koronavirem. S tím, jak pandemie zatěžuje dolarovou i eurovou stranu bude pokračovat zvýšená volatilita na tomto měnovém páru, ale bez významnějšího dlouhodobého trendu. Německý ZEW index očekávání investorů dramaticky propadne, o tom není pochyb. Nyní jde jen o to, jak moc. Americká data z reálné ekonomiky za únor by ještě tolik infikována být neměla, za měsíc ale bude všechno jinak. Únorové maloobchodní tržby nijak silné podle nás nebyly. Po většinu měsíce byl patrný slabý nákupní apetit, data jsou v nominálním vyjádření a významně je ovlivnila i nižší cena pohonných hmot (tento faktor výrazně zaváží v březnu), nákupní horečka v souvislosti s koronavirem se rozpoutala až s koncem února a opět tak ovlivní až březnová data. Průmyslová produkce se v únoru zřejmě ještě držela. Ukazuje na to vyšší produkce elektrické energie, vyšší zaměstnanost i větší množství pracovních hodin odpracovaných v průměru za týden.

Česká koruna vstupuje po včerejším rozhodnutí ČNB do pracovního dne s o 50 bb. nižší měnověpolitickou sazbou. Po včerejším dramatickém oslabování naší měny, které se nakonec zastavilo až téměř u 27,50 CZK/EUR, je možná pro dnešek mírná korekce či stabilizace. Platí ale, že velmi nízká likvidita na trhu je podhoubím pro pokračující zvýšenou volatilitu. Další oslabování koruny směrem k hladině 28 CZK/EUR by mohlo vyvolat reakci ČNB. Zvýšené volatilitě se podle včerejších slov guvernéra bude bránit. Podrobněji jsme včerejší rozhodnutí a možné další implikace diskutovali ve speciálním reportu zde http://bit.ly/39SpvvU.

Nejenom čeští obyvatelé, ale obrazně řečeno i česká koruna, se včera probudili do karantény vyhlášené vládou kvůli nadále se šířící pandemii koronaviru COVID-19. Pro tuzemskou měnu to opravdu nebyla dobrá zpráva. Další rána přišla v odpoledních hodinách, kdy ČNB na mimořádném zasedání rozhodla o snížení své klíčové sazby o 50 bb. Bankovní rada zároveň schválila jako preventivní opatření snadnější přístup tuzemských bank k likviditě.

V neposlední řadě bylo zrušeno nedávné rozhodnutí o zvýšení proticyklické kapitálové rezervy komerčních bank. Podrobněji jsme se včerejšímu rozhodnutí ČNB vyjadřovali ve výše zmiňovaném reportu zde http://bit.ly/39SpvvU.

Oproti pátečnímu zavíracímu kurzu tak včera koruna oslabila o zhruba čtyři procenta. Poprvé od opuštění režimu kurzového závazku se česká koruna vůči euru podívala nad hladinu 27,00 CZK/EUR, v závěru včerejší seance se kurz krátce podíval dokonce nad 27,40 CZK/EUR. Koruna je jednoznačně poraženým dne. I když ztrácely i okolní měny z regionu, koruna na tom byla zdaleka nejhůře. Zlotý včera oslabil o zhruba procento a půl, forint na tom byl o čtvrt procenta lépe než zlotý.

Včera publikovaná domácí data byla samozřejmě pro obchodování na devizovém trhu irelevantní. Nicméně, ani tak nenadchla. Lednový přebytek běžného účtu platební bilance zaostal za tržním očekáváním; navíc je zřejmé, že v dalších měsících minimálně bilance obchodu se zbožím a službami doplatí na uzavřené hranice. Ceny průmyslových výrobců za únor skončily výrazně pod očekáváním trhu, a to hlavně kvůli ropě. V dalším měsíci ale bude propad kvůli ropě mnohem dramatičtější.

Na trhu eura s dolarem se vládní omezení v ekonomikách na obou stranách Atlantického oceánu projevily tím, že měnový pár ve výsledku stagnoval. Z USA jsme se dočkali prvního měkkého ukazatele z období zasažení koronavirem. Nálada průmyslníků v okolí New Yorku se propadla na nejnižší hodnotu za posledních 11 let.