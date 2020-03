Světové trhy panikaří. Koruna se nad sedmadvacítkou zřejmě udrží

Světové trhy vkročily do nového týdne panikou. Výprodeje s sebou strhly i korunu, která oslabila až nad hranici 27,00 za euro. Vše pak dokonalo rozhodnutí České národní banky snížit hlavní úrokovou sazbu, a to hned o půl procentního bodu. Vedle toho rozhodla o upravení pravidel dodávek likvidity na mezibankovní trh a nezvýšit výši proticyklické rezervy z 1,75 % na 2 %, jak původně plánovala.

ČNB se tak rázem zařadila do výčtu centrálních bank, které nejistý výhled donutil k akomodaci měnové politiky. Nejvíce zásadní bylo nedělní rozhodnutí Fedu, který úroky snížil o rovný procentní bod, a nadto přislíbil dodávky likvidity, domácí i dolarové zahraniční.

"Samotný vliv snížení sazeb ekonomiku nyní nijak neovlivní, (nemocní) lidé do práce přes zákaz dřív nedostane a obchody v nákupních centrech rovněž neotevře," okomentoval krok ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. "A dle všech dostupných ukazatelů se ekonomika propadne k horším číslům," doplnil.

Ochota ČNB reagovat však může mít podle Šoltése vliv na očekávání a náladu na trzích. "Svým rozhodnutím centrální bankéři dávají najevo, že současnou situaci a následný vývoj nehodlají ignorovat a jsou připraveni jednat kdykoliv. Se slabou domácí a zahraniční poptávkou, poklesem ceny ropy a s nepredikovatelným kurzem korunu bude zajímavé sledovat vývoj inflace,"uzavřel ekonom.

Akomodace měnové politiky na světové úrovni by sice měla podpořit riziková aktiva, k nimž patří i koruna, nervozita ze začátku týdne však byla silnější (např. Wall Street zažila nejhorší propad od roku 1987). Ještě před včerejším zásahem ČNB trhy očekávaly, že sazby půjdou dolů během příštích dvanácti měsíců o jeden a čtvrt procentního bodu. Akce bankovní rady spojená s koordinací činnosti světových centrálních bank tyto sázky ještě zvětšila. Jak včera uvedl guvernér Rusnok, ČNB je připravena jednat. Ve hře je tak možnost dalšího snížení sazeb, pro které domácí měnová autorita prostor určitě má. Vedle toho se začíná spekulovat i o možnosti zásahu do vývoje kurzu v případě jeho výrazného oslabování.

Jestliže se trhy i přes zásah Fedu a ostatních měnových autorit v příštích dnech alespoň částečně neuklidní, rizikově averzní nálada v kombinaci s očekávaným poklesem domácích sazeb by mohla korunu dále oslabit. To by z našeho pohledu znamenalo dlouhodobější setrvání nad hranicí 27,00 za euro, dost možná i v rozpětí 27,50 až 28,00 za euro. Situaci, a to jak na domácím, tak i zahraničním trhu, by bezesporu ovlivnila výrazná a koordinovaná akce ze strany fiskálu. Na straně centrálních bank pak bude klíčové dodávání likvidity na trh.

Každopádně stále je potřeba počítat se zvýšenou volatilitou trhů, kterou ostatně reflektuje i predikční model z dílny ekonomického týmu skupiny Roklen (viz níže).

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1171 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,14 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1097 do 1,1216 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,27 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,69 až 27,22 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,92 až 24,41 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.