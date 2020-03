Vláda se zabývala opatřeními v péči o seniory a schválila záruku COVID na podporu podnikatelů a živnostníků

Vláda se na jednání v pondělí 16. března 2020 zabývala dalšími opatřeními v boji proti šíření koronaviru . Ministři se shodli na zřízení dvou speciálních nemocnic pro lidi nakažené koronavirem . Zabývali se péčí o seniory, schválili záruku COVID , která se zaměřuje na podporu podnikatelů a živnostníků.

Kabinet se zabýval opatřeními v péči o seniory. Vláda doporučuje seniorům nad 70 let nevycházet mimo domovy, s výjimkou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči. „Požádali jsme starosty obcí zajistit pomoc našim seniorům při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupu potravin a léků,“ řekl premiér.

Vláda České republiky schválila krizové opatření s cílem omezit riziko přenosu onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb. Nově se během trvání stavu nouze zakazují vycházky klientů vybraných typů zařízení sociálních služeb. Členové vlády zároveň nařizují poskytovatelům sociálních služeb, aby od 18. března 2020, po dobu trvání nouzového stavu byla pozastavena činnost například center denních služeb, týdenních stacionářů či nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Členové vlády se na dnešním jednání shodli na zřízení dvou speciálních nemocnic připravených na případy lidí nakažených nemocí COVID-19. Má se jednat o Nemocnici Na Homolce a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Kapacita obou nemocnic by se měla pohybovat okolo 300 lůžek. „Prioritou je vybavit naše nemocnice. Pokud by došlo k velké epidemii a většímu počtu hospitalizovaných. Zároveň je potřeba, aby se nemocnicím odlehčilo, aby se odložily zdravotní výkony, které nejsou akutní. Je potřeba se specializovat především na případy koronaviru. To nejhorší, co se stalo v Itálii, bylo, že nemoc přišla do nemocnic. Tomu chceme zabránit,“ uvedl předseda vlády na tiskové konferenci.

Vláda také rozhodla, že zákaz prodeje ubytovacích služeb ze dne 15. března 2020 se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR. Premiér dodal, že na cizince na území republiky se vztahují stejná omezení pohybu a krizová opatření jako na občany.

Dnes byla schválena i záruka COVID, která se týká navýšení kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o 1 miliardu korun na podporu podnikatelů a živnostníků. Jedná se o úvěry s ročním odkladem splatnosti, bezúročné úvěry s následujícími dvěma lety splácení. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy informoval, že jen za dnešní den bylo přijato 437 žádostí v celkové výši 800 milionů korun. Program je tak již téměř vyčerpán. Vláda je navíc připravena přidat i finance z dalších programů.

Ministři rozhodli také o tom, že zákaz maloobchodního prodeje ze dne 14. března 2020 se nevztahuje na prodej textilního materiálu, textilní galanterie či servis výpočetní techniky, spotřební elektroniky a dalších přístrojů pro domácnost.

Vláda dnes přijala také změnu energetického zákona, zaměřenou proti tzv. energetickým šmejdům. Zásadním způsobem se posiluje role spotřebitelů právě vůči energetickým šmejdům. Došlo k zavedení nového režimu, díky kterému vzniká nový typ podnikání, a to zprostředkovatelskou činnost v energetice. Každý ze zprostředkovatelů tak nyní bude pod kontrolou Energetického regulačního úřadu. V případě porušení pravidel pak může dojít k zamezení zprostředkovávání služeb v oblasti energetiky. Novela zároveň posiluje ochranu spotřebitele. Nově se budou moci například vypovídat závazky ze smlouvy do 15 dnů od zahájení dodávek.

