ČNB překvapivě snižuje své úrokové sazby (Tematické analýzy)

Česká národní banka na dnešním mimořádném jednání bankovní rady snížila jednomyslně své úrokové sazby o padesát bazických bodů. V dalších měsících očekáváme, že úrokové sazby zůstanou stabilní. Nicméně se otevírá možnost použití dalších měnověpolitických nástrojů. Guvernér během tiskové konference připustil připravenost centrální banky reagovat na nadměrné pohyby kurzu koruny. Ačkoli centrální banka nepozoruje nedostatek likvidity v bankovním sektoru, bankovní rada také schválila jako preventivní opatření snadnější přístup tuzemských bank k likviditě.

Česká národní banka (ČNB) snížila na dnešním mimořádném jednání svou hlavní úrokovou sazbu o padesát bazických bodů na 1,75 %. Rozhodnutí bylo zdůvodněno hlavně eskalací aktuální situace v souvislosti s epidemií koronaviru. Dnešními kroky tak chce zmírnit dopad zdravotních a bezpečnostních opatření uvalených vládou. To vše v kontextu dnešního skokového oslabení koruny o 4 % nad 27 za euro.

Takové oslabení koruny staví centrální banku do komplikované situace, kdy ji na jedné straně uvolňuje měnové podmínky v ekonomice, na straně druhé však komplikuje naplňování inflačního cíle. Spotřebitelská inflace zůstává vysoko nad tolerančním pásmem dvouprocentního inflačního cíle a navíc se v únoru vyhoupla přes tři procenta i jádrová inflace. Sám guvernér Rusnok během dnešní tiskové konference přiznal, že vnímá rizika dalšího zrychlení inflace, ale v současnosti dává přednost podpoře ekonomiky. ČNB předpokládá, že nižší poptávka způsobená koronavirem postupně povede ke zpomalení tempa růstu cen. To by navíc mělo být podpořeno aktuálně rekordně nízkou cenou ropy na globálních trzích. Guvernér také zdůraznil připravenost centrální banky zasáhnout na devizovém trhu v případě „nadměrných pohybů“ koruny. Připomenul, že ČNB pracuje v režimu volného měnového kurzu s právem centrální banky zasáhnout v případě potřeby. Dodal také, že banka disponuje velkým objemem devizových rezerv, které je ochotna použít. Konkrétní hodnoty, kdy by začala ČNB intervenovat, však nezmínil.