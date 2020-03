Nejtvrdší propad na Wall Street od 1987, extrémní volatilita

I dnešní obchodování provázela extrémní volatilita a extrémní propady cen akcií. Koronavirus je samozřejmě hlavním důvodem. Americké akcie se dnes propadly na minima za poslední dva roky a dnešní pokles akciových indexů byl největším jednodenním poklesem od roku 1987.

Otázkou je, kdy začít nakupovat? Jsem toho názoru, že ten moment zatím nepřišel a vysokou volatilitu můžeme očekávat i v dalších dnech. Ačkoliv věřím, že situace se dříve či později uklidní, zatím vládne na trhu nejistota ohledně dalšího vývoje a to je něco, co trh nenávidí ze všeho nejvíce. Doufejme tedy, že křivka nově nakažených začne klesat co nejdříve. Až, respektive pokud, se tak stane, věřím, že přijde výrazný růst trhů, ale do té doby bude třeba se obrnit pevnými nervy.



Výrazných propadů dnes nebyl ušetřen žádný z hlavních sektorů americké ekonomiky. Nejvíce pak propadl nemovitostní, energetický (Chevron -16,5 %, Exxon Mobile -9,5 %) a finanční sektor (Bank of America -15,4 %, Citigroup -19,3 %, JPMorgan -15 %).





Poklesů nebyla ušetřena ani Tesla ( -18,6 %) a zdá se, že trh bude mít nyní jiné starosti než přechod na elektromobilitu a proto se přikláním spíše k názoru, že pokles Tesly bude pokračovat.