Souhrn 16.3. - akciové trhy vstupují do nového týdne silnými propady, EU se snad konečně probrala, ropa na hraně 30 USD, ČNB snížila sazby, BCPP v propadu s kupci na pozadí

Pražská burza zahájila další týden při výrazném růstu likvidity silným propadem, který byl v souladu s obecným akciovým vývojem ve světě.



Evropské akciové trhy vstoupily do nového týdne pro změnu vlnou silných výprodejů, které později odpoledne o něco slábly.

Negativní nálada z první poloviny dne pramenila především z faktu, že Evropa převzala od Číny prokazatelně a naplno pozici světového ohniska celé koronavirové nákazy. Situace v Itálii a v další zemích unie se dále a rychle zhoršuje. ECB přitom jako jediná z velkých centrálních bank nesnížila dále své sazby.



Později odpoledne přišlo určité zmírnění propadů poté, co se objevila zpráva, že EU jako celek zvažuje zákaz příjezdu cizinců po dobu následujících 30 dnů. Investoři pozitivně hodnotí, že se unie konečně a jako celek rozhodla k podstatné akci s cílem převzít kontrolu nad nebezpečnou nákazou.







US trhy vstoupily do nového týdne dalším limitním obchodování. Krátce po zahájení bylo obchodování přerušeno kvůli silnému propadu trhů. Nálada investorů se postupem dne, zdá se, mírně a pozvolna zlepšuje. Fed přislíbil navýšení objemu dodávané overnight likvidity o dalších 500 mld. USD na celkové 2 bilióny.







Euro vstoupilo do nového týdne silným růstem proti dolaru i euru, ale postupem času se situace mírnila. Neplatilo to pro korunu, která "akciovým" skokem oslabila až nad hranici 27 Kč, kde ji před nějakou dobou násilně držela ČNB. Ta později odpoledne po mimořádném zasedání bankovní rady snížila korunové sazby a uvedla, že je připravena k měnovým intervencím, pokud se to ukáže potřebným.







Ropa v úvodu nového týdne opětovně silně oslabovala. Brent testuje pevnost hranice 30 USD za barel. Cenový spread s americkou WTI se povážlivě snižuje, což bude působit problémy americkým vývozcům a posléze také těžařům.



Výprodejům aktiv se nedokáže ubránit ani zlato. Už minulý týden se ukázalo, že ani "bezrizková" aktiva nejsou při takto silných propadech rizikových aktiv bezpečná, protože investoři musí často hradit jištění marginových obchodů, což je často nutí k hledání zdrojů doslova, "kde se dá".







BCPP dnes odepsala téměř 8%. Hlavní tlak směřoval na akcie bank, které jsou nejvíce zranitelné v případě ekonomických problémů v zemi. Relativně slušně si vedly akcie ČEZ a O2 z pozice firem, jejichž výsledky by v případě nepříznivého ekonomického vývoje neměly být ze své podstaty až tolik "na ráně". Akciím O2 pomáhá blížící se termín pro přiznání dividend, které se díky poklesu cen jeví jako velmi zajímavé. V podobné situaci je i zmíněný ČEZ, který navíc zítra představí své výsledky za 4Q19 a přisadí si tím poslední díl skládačky pro předpokládanou dividendu za loňský rok.

Kvůli měnovému vývoji byly pod silným tlakem "americké" tituly CETV a Avast.



Pozitivně by se na probíhajícím vývoji dal hodnotit růst likvidity, který naznačuje, že prodávající mají proti sobě dostatek kupujících, kteří shledávají současné ceny jako zajímavé pro dlouhodobé investice.