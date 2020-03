Koronavirus může poškodit ekonomiku stejně jako válka

"Letos se pravděpodobně propadneme do recese. Naše ekonomika bude silně poškozena. Vláda by již neměla řešit výši schodku státního rozpočtu a měla by přijít s návrhy stimulačních opatření v rozsahu desítek až stovek miliard korun," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Přes víkend jsme mohli sledovat, jak nová restriktivní opatření zhoršují podnikatelské prostředí téměř po celém světě. Cílem těchto opatření je snížit tempo, kterým se šíří pandemie koronaviru. To pomůže zdravotním systémům, které by nemusely zvládnout prudký nápor pacientů. Pro ekonomiku budou mít nově zaváděné restrikce silně negativní efekt. Podle dostupných informací lze předpokládat, že omezující opatření mohou trvat mnoho týdnů či měsíců.



Čím déle budou restrikce trvat, tím více rozloží náš ekonomický systém. Ten funguje na provázanosti jednotlivých subjektů. Jakmile však přestane produkovat jedna firma, poškodí to i její obchodní partnery. Ty mohou rovněž přestat produkovat a následně se dominovým efektem zbrzdí fungování celého hospodářství. Následky mohou být zcela fatální a bohužel nebudou izolovány pouze v určitých regionech. V krajním případě bychom je mohli srovnávat s válečným konfliktem.





Centrální banky ve světě si začínají uvědomovat, jaká hrozba před námi stojí. Startují proto zcela nevídaná opatření. Americká centrální banka (FED) přistoupila ke snížení základní úrokové sazby o jeden procentní bod do pásma 0 až 0,25 procenta. Zároveň odstartovala program kvantitativního uvolňování v astronomické výši 700 miliard dolarů (16,5 bilionu korun). Japonská centrální banka (BOJ) rozšíří nákupy dluhopisů i akcií. Rovněž poskytne roční půjčky s nulovým úrokem, aby zachránila společnosti s nedostatkem hotovosti. Australská centrální banka (RBA) vpraví do ekonomiky obří finanční injekci. Podobné kroky lze očekávat i od dalších centrálních bank.



Přestože centrální instituce vyhlašují masivní opatření na podporu hospodářství, akciové trhy reagují výraznými propady. Jen za poslední měsíc ztratily klíčové indexy ve Spojených státech zhruba pětinu své hodnoty. Ještě hůře jsou na tom evropské indexy, které ztrácí zhruba třetinu své hodnoty. Pražský index PX za poslední měsíc přišel o více než 30 procent. Během dneška již ztrácí přibližně 8 procent a pohybuje se kolem úrovně 760 bodů.



Akcie Erste Group se aktuálně obchodují za 515 korun, což je nejméně od roku 2016. Jen během dneška ztrácí více než 11 procent. Společnost ČEZ během dopoledne ztratila více než 5 procent své hodnoty. Její akcie se momentálně obchodují za cenu 355 korun za kus, což je nejméně od roku 2005. Podobné propady zažívají i další společnosti obchodované na pražské burze.