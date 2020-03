Franklin Templeton: Reakce Fedu je silná a promyšlená

Americký Fed v neděli 15. března podnikl dramatická opatření. Snížil úrokové sazby a znovu rozjel kvantitativní uvolňování a další opatření k boji s ekonomickými dopady koronaviru. Sonal Desai z Franklin Templeton Fixed Income označuje reakci Fedu za „masivní a dobře promyšlenou“.

Americká ekonomika, již zasažena dopadem koronaviru na globální dodavatelské řetězce, pocítí důsledky domácích opatření nezbytných pro zastavení nákazy. Obzvláště tvrdě budou zasaženy malé podniky, některé již začaly propouštět zaměstnance. Nižší poptávkou a dalším narušením dodavatelských řetězců budou rovněž zasaženy větší společnosti.

Prioritou politiky by proto mělo být (1) zajistit, aby podniky měly přístup k úvěrům, který potřebují na přečkání těžkých časů; (2) poskytovat příjmy a zdravotní podporu pracovníkům, kteří ztratí zaměstnání nebo kterým bude zkrácen plat či počet odpracovaných hodin; a (3) poskytovat další finanční pomoc podnikatelskému sektoru podle potřeby.

Oznámené aktivity Fedu svou roli plní. Nejdůležitější je podle mého názoru prohlášení Fedu, že banky by nyní měly upřednostňovat půjčky domácnostem a podnikům. Prozíravé rezervy kapitálu a likvidity byly potřebné přesně pro takové případy nepředvídaných událostí, jako je ta současná, a nyní je čas je použít. Deset největších amerických bank již oznámilo, že své úsilí okamžitě zaměří na půjčky „jednotlivcům, malým podnikům a širší ekonomice“ a veškeré zpětné odkupy akcií pozastaví do června.

Klíčem bude silný balíček fiskální politiky

Aby byla měnové kroky plně účinné, musí být doplněny o silnější opatření fiskální politiky, která mají ještě větší význam. Jeden důležitý balíček již prochází Kongresem a zahrnuje federální podporu firmám, aby mohly poskytovat dva týdny placené pracovní neschopnosti a až tři měsíce placené rodinné a zdravotní dovolené. Americká vláda zdůraznila, že se jedná pouze o část mnohostranného fiskálního balíčku a že další opatření by mohla zahrnovat daňové úlevy, které by poskytovaly rychlou hotovost jednotlivcům, jakož i cílenou finanční pomoc nejvíce zasaženým odvětvím, jako jsou letecké a výletní společnosti a hotely.

Pokud by se situace výrazně zhoršila, mohlo by být na čase přijít s časově omezeným programem univerzálního základního příjmu. Nejhorší scénář by podle mého názoru jednorázové opatření na podporu příjmů ospravedlnil, vzhledem k jeho možnému rychlému nasazení. To by poskytlo jistotu příjmu pracovníkům na nejistých pozicích (například personálu v restauracích) a sloužilo by jako most k normalizaci ekonomiky.

Podle mého názoru by vláda měla zvážit rozšíření neomezených záruk na úvěry malým podnikům. Německo nedávno podobné opatření zavedlo. Vládní záruky by umožnily, aby banky poskytovaly půjčky „bezpečným a spolehlivým způsobem“, jak doporučuje Fed. Ještě silnějším krokem by bylo, kdyby Fed uplatnil své nouzové pravomoci. Ty by Fedu umožnily zřídit novou úvěrovou facilitu, která by soukromým bankám umožnila poskytovat úvěry, na které by pak Fed poskytl výhodné spready a ministerstvo financí by je podpořilo.

Všechna tato opatření by nutně znamenala masivní navýšení fiskálního schodku a zvýšení poměru dluhu k hrubému domácímu produktu. To je ale vzhledem k rozsahu šoku ospravedlnitelné. Jakmile ekonomika začne opět růst, budou se tvůrci politik muset soustředit na snižování fiskálního schodku a měnového převisu. Ale to je problém zítřka, nikoli dneška.

Co čeká ekonomiku a trhy

První čtvrtletí bude v USA slabé a ve druhém čtvrtletí pravděpodobně dojde k prudkému poklesu hospodářské aktivity. Kromě toho, jak zdůraznil šéf Fedu Powell, bude hodně záležet na tom, jak se bude v nadcházejících 4-8 týdnech rozšiřovat nákaza koronaviru.

Mým výchozím scénářem je, že Spojené státy budou díky agresivním omezujícím opatřením, která se v současné době používají, budou v nadcházejících 4–6 týdnech schopny udržet nákazu pod kontrolou, což umožní následné uvolnění těchto opatření. Pokud budou ohlášená měnová opatření brzy podpořena i fiskálním balíčkem, měli bychom vidět velmi ostrý, ale relativně krátkodobý pokles hospodářské činnosti, po kterém bude na pozadí mimořádných fiskálních a měnových stimulů následovat oživení ve tvaru V. Růst v celém roce 2020 by byl stále výrazně nižší, než jsem původně očekávala, ale americká ekonomika by se letos recesi vyhnula a do roku 2021 by vstoupila se silnou dynamikou.

Pokud bude dopad viru intenzivnější a zdlouhavější a během léta ochromí ekonomickou aktivitu, bude ekonomika pravděpodobně trpět recesí celý rok 2020 a než bude schopna většího zrychlení, projde počáteční fází pomalého zotavení.

Již tak vysokou nejistotu ohledně šíření nákazy v USA mocňuje nejistota ohledně toho, jak budou ovlivněny další ekonomiky světa. Dosud dostupné důkazy ukazují velmi odlišné výsledky. Jižní Korea byla zpočátku vážně zasažena, ale v rychlém zadržení viru byla velmi úspěšná. Itálie je naproti tomu zasažená velice vážně.

Vzhledem k nejistotě se nacházíme v období velmi vysoké volatility trhu, a to doby než investoři budou moci získat jasnější výhled. Včasná reakce na oznámení Fedu to jasně ukazuje. Věřím, že v nadcházejícím týdnu nebo dvou budeme potřebovat rychlou fiskální odezvu, a to včetně nárůstu testování na Covid-19 v USA. S nárůstem testování bezpochyby také uvidíme prudký nárůst identifikovaných případů. To můžeme spolu s další nervozitou trhu očekávat.

Přestože se tento komentář zaměřuje na hospodářské a finanční dopady, hlavní obavou samozřejmě zůstává dopad na lidi a na zdraví. Šok, kterému čelíme, bude mít silnější zdravotní a ekonomické dopady, než většina z nás, včetně mě, očekávala. Oznámení Fedu však po páteční tiskové konferenci v Bílém domě potvrzuje, že tvůrci politik v USA jsou si plně vědomí rozsahu tohoto problému a jsou odhodláni reagovat na něj plnou silou.

Autorka: Sonal Desai, Ph.D., šéfka investic u Franklin Templeton Fixed Income