Zasáhne ČNB proti nejslabší koruně od intervencí? Akcie ČEZ nejlevnější od roku 2005!

Kvůli koronaviru další restriktivní opatření přijatá v průběhu víkendu v České republice, a v některých dalších zemích, v úvodu týdne dále negativně ovlivňují finanční trhy.

Také v ČNB již došlo k probuzení a začíná se hovořit o snížení úrokových sazeb. Nicméně vlastně až v době, kdy to ještě více sráží korunu, což přitom již delší dobu není cílem ČNB. Centrální bance naopak přes dva roky nevycházejí predikce na silnější korunu. Snad tedy až kromě nedávného krátkého posílení pod hranici 25 Kč/EUR, které však bylo podpořeno právě vlastně růstem úrokových sazeb ze strany ČNB na mnohaletá maxima 2,25 %. A to přestože eurozóna (ECB) sazby držela (drží) na minimech resp. na depozitech v záporu.

Vývoj na devizovém trhu nyní přináší logickou otázku, zda by nebylo ze strany centrální banky vhodné současnou situaci využít k prodeji nakoupených miliard eur. Domácí měna se totiž dnes prakticky dostala k hladině 27 Kč/EUR, tedy úrovni pod který nechtěla centrální banka několik let až do dubna 2017 korunu pustit. Připomeňme, že ČNB za tímto účelem utratila, lépe řečeno vytiskla na 2050 miliard korun. Jaké to mělo důsledky (a ještě bude mít), již každý z nás v posledních letech pocítil. Především na cenách nemovitostí, kde se znehodnocení domácí měny projevilo nejvýrazněji.

Doplnit lze, že k dolaru se koruna dostává nad hranici 24 Kč. Je tedy také k této měně nejslabší za téměř 3 roky. Od letošních únorových maxim domácí měna k eur již ztratila přes 2 Kč!







Vlastně poměrně nejasnosti zůstávají, jak ČNB nakládá s nakoupenými eury. Deklarovala jejich investování, část především do krátkodobých instrumentů zejména peněžního trhu, další do dlouhodobějších. A to nejen v eurech, ale část především také nasměrovala do dolaru. Limit podílu investic do akcií neměl překročit 10 %. Každopádně otázkou je, jak současné divoké turbulentní dění na finančních trzích zamíchá se „zhodnocením“ investovaných eur či jaká je jejich aktuální likvidita, resp. dostupnost.

Současné oslabení koruny, a případné snížení úrokových sazeb, dává každopádně prostor, jak by se ČNB mohla začít alespoň části nakoupených eur „bez ztrát“ zbavovat a tedy něco umazat z vytisknutých korun. Pro domácí měnu by to jistě do budoucna šlo brát jako pozitivum.

Pražská burza nejníže od března 2009

Domácí přijatá politická rozhodnutí dále výrazně přiškrtí ekonomiku a dopady docelkového podnikatelského prostředí a následně především na banky jsou v současnosti věštěním z křišťálové koule. Akciový trh svým vývojem vlastně predikuje, že se vrátíme do dob krize z let 2008-2009. Na pražské burze v minulém týdnu ztratily všechny emise a dnes dopoledne zůstává směr nezměněn. Došlo tak k již proražení minim z roku 2016, když index PX se dostal až k 755 bodům, tedy nejníže od března 2009. Po 12:30 hod. odepisuje zhruba 7,6 % na 762 bodů.

Vývoj indexu PX za posledních 10 let







Řada emisí jde navíc koupit ještě levněji než před 11 lety. Akcie domácí energetické společnosti ČEZ dle všeho dnes uzavřou na nejnižší ceně od února 2005. Obchodují se za 350 Kč. Ještě „dále“ se dostávají akcie VIG. Na BCPP se dostaly na historická minima pod hranici 400 Kč, když se zde obchodují jen od roku 2008. Obdobně dokonce i v domovské Vídni, kde se obchodují od roku 2000. Dnes se zde totiž uskutečnily obchody i jen za 14,50 EUR, tedy zhruba 9 centů pod dosavadními minimy z ledna 2000!

Doplnit jen, že historická minima dnes zažívají akcie KOFOLA a MONETA, které se prvně obchodují pod cenou z IPO z května 2016. Zkrátka při pohledu na historické obvyklosti (cykly) se dlouhodobým investorům nyní na pražské burze opět otevřely dveře pro zajímavé investice.