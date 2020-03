Graf dne: Čínská ekonomika utrpěla na počátku roku historické zpomalení

Přicházející data ukazují na výrazný propad čínské ekonomiky. Šíření koronaviru zavřelo továrny, obchody, restaurace a další podniky. Dnešní statistiky průmyslové produkce za leden-únor ukázaly propad o 13,5 % (samotná data za leden nebyla zveřejněna). Investice do fixních aktiv klesly o 24,5 % a maloobchodní prodeje ztratily 20,5 %. Pokles důležitých ekonomických indikátorů se udál i přes aktivitu čínské centrální banky, která naposledy v pátek snížením rezerv poskytla bankám více likvidity, které mohou být prostřednictvím úvěrů pumpovány do ekonomiky. Nabízí se srovnání s děním během poslední finanční krize, která skončila před 10 lety. Tehdy se sledované makro vůbec nedostalo do negativního teritoria. Průmyslová produkce a maloobchodní prodeje pouze zpomalily a naopak díky stimulům výrazně stouply investice do fixních aktiv.

Investiční a průmyslová aktivita v Číně na počátku roku drasticky zpomalily. Výrazně klesly také maloobchodní prodeje. Zdroj: Blomberg