Tento týden nabídne dividendy od Philip Morris Int., Best Buy, Walmart a spousty dalších

Obdobně jako ostatní trhy také Wall Street bude tento týden primárně sledovat opatření ohledně koronaviru a v návaznosti tak odhadovat ekonomické důsledky, když již léta z globalizovaný svět se nyní politici snaží eliminovat. Hospodářské výsledky zveřejní opět již jen jednotky firem, navíc pro trh nevýznamných. Oproti předchozímu týdnu bude vlastně poloviční aktivita z hlediska dividend. Rozhodný den pro nárok na požitek nabídne sotva 250 korporací. Lze mezi nimi nalézt jen jednoho zástupce prestižního hlavního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Připomenout lze, že vzhledem k předchozímu přechodu na letní čas v USA, bude u nás také tento týden vlastně obchodování na Wall Street o hodinu posunuto (14:30-21 hod.).

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Jediným dividendovým zástupcem indexu DJIA je tento týden Walmart (WMT). Maloobchodní řetězec po roce opět přistupuje o cent ke zvýšení čtvrtletní dividendy na 0,54 USD. U titulu nicméně požitek indikuje nevýrazný dividendový výnos 1,8 %. Zajímavěji se v tomto směru, díky 2,7 %, jeví „konkurenční“ akcie řetězce Best Buy (BBY), který přitom vyplácí obdobnou dividendu 0,55 USD. Jasným premiantem je však v týdnu řetězec Big Lots (BIG), jehož akcie díky dividendě 0,30 USD indikují dividendový výnos přes 5,3 %. Stejně jako akcie Walmart se s nárokem na aktuální požitek budou obchodovat naposledy ve středu, zatímco akcie Best Buy jen do úterý.

Solidní 5 % dividendový výnos lze zmínit u akcií H & R Block (HRB), když firma zaměřená na přípravu daňových přiznání rozděluje 0,26 USD. Titul má však ex-date stanoven na dnes, tzn. naposledy se s nárokem na aktuální požitek obchodoval již v pátek.

Podobný dividendový výnos nabízejí akcie Philip Morris International (PM), když tabákový gigant rozdělí opět 1,17 USD. Nezvyklý dokonce téměř 6 % dividendový výnos lze shledat v technologickém sektoru. V polovodičovém sektoru působící Broadcom (AVGO) již v minulém čtvrtletí o zhruba pětinu navýšil požitek a opět tak vyplatí v absolutních číslech na Wall Street nezvykle vysokou dividendu 3,25 USD. Oba tituly mají stanoven ex-date na pátek, obchodovat se tedy s aktuálním nárokem budou naposledy ve čtvrtek.

Jen do středy se pak s nárokem na dividendu 0,58 USD budou obchodovat akcie Tiffany (TIF). Prodejce luxusních šperků nicméně čekají na dokončení převzetí ze strany LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) v transakci za 16,2 mld. USD.

V níže uvedeném přehledu lze nicméně i tento týden nalézt tituly s výraznou dividendou, resp. dvouciferným dividendovým výnosem. Za jasného lídra týdne lze zmínit akcie fondu Herzfeld Caribbean Basin Fund (CUBA), u kterých lze hovořit o dividendovém výnosu téměř 28 %. Fond investující v řadě zemí mimo USA loni v létě deklaroval, že po dobu roku vyplatí každé čtvrtletí požitek téměř 0,285 USD. Otázkou je, co bude poté. Vzhledem k této nejistotě, resp. v návaznosti na současný propad na akciových trzích titul zamířil rovněž výrazně na jih. Zhruba třetinový kurzový pokles tak napomohl k nárůstu zmiňovaného indikativního dividendového výnosu na extrémní úrovně.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 13.3.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.