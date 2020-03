Dědek z ČNB říká, že se přiklání ke snížení. Podle Michla není otázka jestli, ale jak moc

Člen bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek má sklon hlasovat pro snížení úrokových sazeb na měnovém zasedání 26.března, zatímco země bojuje s epidemií nového koronaviru, uvedl Dědek v pátek. ČNB v únoru překvapila trhy zvýšením hlavní dvoutýdenní repo sazby na 2,25% poté, co inflace dále zrychlila nad horní mez jejího tolerančního pásma.

V době, kdy země bojuje s epidemií, by centrální banka měla nabídnout pomocnou ruku, řekl Dědek.

"V těžkých časech se centrální banky musí chopit vesel," uvedl v odpovědích na dotazy zaslané emailem namísto plánovaného rozhovoru poté, co centrální banka zakázala vstup do budovy komukoli vyjma svých zaměstnanců ve snaze omezit riziko šíření nákazy.

"Pro nejbližší měnové jednání mi ruka cuká pro snížení sazeb. Jak velké by však mělo být a zda je již odpracováno slabším kurzem, tak to si musím ještě ujasnit při studiu podkladů z měnové sekce," uvedl Dědek.

Od minulého měnového zasedání, které se konalo 6.února, koruna oslabila vůči euru o téměř 7 %, což uvolňuje měnové podmínky v exportně orientované české ekonomice. Ta však nyní čelí slabé zahraniční poptávce a problémům s domácí logistikou, uvedl Dědek.

Centrální bance podle něj napomáhá propad cen ropy, který by mohl přispět k navrácení inflace zpět k cíli. Spotřebitelské ceny v únoru meziročně vyskočily o 3,7% po lednovém růstu o 3,6%.

"Krátkodobě zvyšuji sázky na to, že cena ropy pomůže vrátit inflaci do tolerančního pásma," uvedl Dědek.

Obavy centrální banky z vysoké inflace tlumí globální epidemie koronaviru, která k pátku usmrtila celkem 5000 lidí po celém světě. Česká republika zatím registruje 120 případů nákazy a žádné úmrtí.

Michl: Otázka není jestli, ale jak moc

Člen bankovní rady České národní banky Aleš Michl v pondělí na svém twitterovém účtu zopakoval svou výzvu ke snížení úrokových sazeb s tím, že otázkou není "jestli, ale jak moc".

Příští řádné měnové zasedání ČNB je na programu až 26.března. Hlavní dvoutýdenní repo sazba je po nečekaném zvýšení o 25 bazických bodů na minulém jednání ze začátku února nastavena na 2,25%.

Role @CNB_cz ? Pojďme se teď soustředit na příští tři měsíce. Je potřeba snížit úrokové sazby. Zlevnit peníze. Co nejdříve. Neřeším jestli, ale jak moc. Pomůže to řadě firem a zlevní to provoz celé ekonomiky. Nebude to však stačit... — Ales Michl ???? (@MICHLiq_) March 16, 2020

"Role ČNB? Pojďme se teď soustředit na příští tři měsíce. Je potřeba snížit úrokové sazby. Zlevnit peníze. Co nejdříve. Neřeším jestli, ale jak moc. Pomůže to řadě firem a zlevní to provoz celé ekonomiky. Nebude to však stačit..." uvedl Michl.

Zdroj: Reuters, Twitter, Patria.cz