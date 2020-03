Světové trhy se dále hroutí, jsou ve „slepém tunelu“, a to navzdory rekordnímu snížení sazeb v USA.

Světové trhy zažívají další „černé pondělí“. Tohle je však ještě černější než to z minulého týdne. Prudce oslabuje také česká koruna . Poprvé od května 2017 se dnes euro prodává za více než 26,60 koruny . Kurs obou měn se tak blíží intervenční úrovni kolem 27 korun za euro

Termínové kontrakty na akcie klíčového amerického indexu, Standard500, se dnes propadají až o pět procent, což je maximální denní limit. Děje se tak navzdory tomu, že americká centrální banka včera večer středoevropského času na druhém nouzovém měnověpolitickém zasedání v krátkém sledu rozhodla o historickém snížení základní úrokové sazby , a to o celý procentní bod. Naposledy došlo ke snížení v takovém rozsahu ze dne na den před takřka čtyřiceti lety , v srpnu 1982.

Historický tah americké centrální banky však zatím nedochází svého cíle. Naopak. Děje se to, co při nouzovém snížení základní sazby o týden dříve. Vlastně nyní je to ještě horší, neboť akciové propady jsou ještě výraznější. Například australské akcie se propadají o deset procent, nejvýrazněji od roku 1992. Situaci nepomáhá, že čínská ekonomika se letos kvůli koronaviru propadla meziročně nejvýrazněji od roku 1989. Jak v oblasti průmyslové výroby, tak investic i maloobchodu.